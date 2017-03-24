В Армении для глухонемых выпустили видеодиск с Библией на языке жестов
24 марта 2017 - 18:47 AMT
PanARMENIAN.Net - Видеодиск с Библией на языке жестов выпущен в Армении для глухонемых. Об этом сообщил 24 марта журналистам духовный координатор пресс-канцелярии Араратской Патриаршей епархии иерей Есаи Артенян.
«Работы над созданием видео велись 4-5 лет и сегодня наконец-то у нас есть полная версия. На четырех видеодисках представлен только Ветхий Завет. В этом году, надеемся, будут выпущены и диски с Новым Заветом»,- заявил Артенян, добавив, что на данный момент доступны 500 экземпляров дисков, планируется выпуск еще 3 тысяч экземпляров, пишет «Новости-Армения».
«Фильм представляет из себя рассказ о Ветхом Завете на языке жестов, который сопровождается библейскими иллюстрациями, субтитрами и музыкой. Каждый из 237 глав Ветхого Завета представлен отдельным роликом длительностью в одну минуту»,- сказал Артенян.
По его словам, DVD-диск будет не продаваться, а раздаваться.
В работах над созданием видеодисков приняли участие представители общества глухонемых Араратской Патриаршей епархии, которая действует с 2002 года и насчитывает 3.5 тысяч человек.
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