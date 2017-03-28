Туркменистан хочет использовать ереванский аэропорт в качестве транзитной зоны

PanARMENIAN.Net - Туркменистан заинтересован в том, чтобы использовать ереванский аэропорт «Звартноц» в качестве транзитной зоны. Об этом стало известно в ходе встречи премьер-министра Армении Карена Карапетяна с членами правительства Туркменистана во главе с заместителем председателя кабмина Дадебаем Амангелдиевым.

На встрече стороны выразили уверенность, что представленные Арменией предложения имеют большие перспективы и могут послужить стимулом для дальнейшего развития и укрепления двусторонних экономических связей.

Стороны подчеркнули, что конструктивное сотрудничество, в том числе и активная деятельность межправительственной комиссии, придаст новый импульс дальнейшему углублению отношений.

Туркменская сторона выразила заинтересованность в активном сотрудничестве в направлениях поставок различных армянских товаров, организации авиарейсов, использования ереванского аэропорта в качестве транзитной зоны и по другим направлениям, сообщает пресс-служба армянского правительства.

Премьер Армении отметил, что состоялись конструктивные и эффективные переговоры с президентом Туркменистана. Карапетян выразил надежду, что итоги переговоров придадут новый импульс и новое качество дальнейшим отношениям.

«Мы обсудили различные вопросы, интересующие стороны. Должен констатировать, что у эффективной реализации существующего в двусторонних отношениях потенциала большие перспективы», – сказал премеьер.