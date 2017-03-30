Цахкадзор входит в топ-10 популярных у россиян курортов для горнолыжного отдыха в апреле
30 марта 2017 - 13:45 AMT
PanARMENIAN.Net - Армянский Цахкадзор входит в первую десятку популярных среди россиян курортов для горнолыжного отдыха в апреле. Сервис поиска отелей RoomGuru.ru выявил курорты, популярные для горнолыжного отдыха и сноубординга на апрель 2017 года.
Рейтинг составлен по данным броней отелей для проживания с 1 по 30 апреля 2017 года.
По данным сервиса, в Цахкадзоре туристы потратят на проживание в среднем 3.6 тысяч рублей в сутки, а на других курортах из первой десятки - от 4 до 7 тысяч рублей в сутки.
Первое место в рейтинге занял курорт Роза Хутор (Красная Поляна, Сочи), далее следуют Ишгль (Австрия), Ливиньо (Италия), Шерегеш (Кемеровская область), БигВуд (Мурманская область), Горный воздух (Сахалин), Гудаури (Грузия), Шымбулак (Казахстан), Цахкадзор (Армения), Приэльбрусье (Кабардино-Балкария).
По данным агентства ТурСтат, основными причинами для отдыха на горнолыжных курортах в апреле являются недорогое проживание, снежный покров на склонах, недорогие или бесплатные ски-пассы, а также фестивали и карнавалы.
Ранее сервис поиска отелей RoomGuru.ru включил армянский Цахкадзор в первую десятку списка курортов, популярных для недорогого горнолыжного отдыха россиян с детьми и сноубординга весной. По данным сервиса, в Цахкадзоре туристы потратят на семейный отдых менее ста долларов в сутки, включая проживание в гостинице, питание и ски-пассы.
RoomGuru.ru это российский сайт сервиса HotelsCombined.com, который признан самым лучшим в мире поисковиком по отелям за последние четыре года по данным премии World Travel Awards.
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