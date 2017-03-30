В Сюникской области Армении создадут новую экономическую зону
30 марта 2017 - 17:42 AMT
PanARMENIAN.Net - Новая свободная экономическая зона (СЭЗ) «Сюник» на границе с Ираном будет создана в Сюникской области Армении. Об этом стало известно в ходе заседания правительства Армении 30 марта.
Сообщается, что на первом этапе, предусматривающем создание инфраструктур, будет инвестировано три миллиона долларов. Площадь экономической зоны составит 32 гектара. СЭЗ будет сдана в эксплуатацию в октябре этого года.
Планируется, что в инвестиционном проекте будут участвовать порядка 120 иностранных инвесторов, которые вложат в реализацию программы порядка 350-400 миллионов долларов.
Предполагается, что по завершении третьего этапа в свободной экономической зоне будет создано примерно 2500 рабочих мест.
Ранее премьер-министр Карен Карапетян поручил министру предоставить коллегам из стран ЕАЭС и Грузии соответствующую информацию об экономической зоне «Сюник». При этом следует указать, что тем, кто заинтересован в сотрудничестве с иранской стороной, правительство Армении создаст соответствующие условия в СЭЗ.
Это уже вторая свободная экономическая зона в Сюникской области, первая, «Альянс», уже функционирует.
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