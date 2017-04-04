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Генконсульство РА: Армян среди госпитализированных при теракте в Петербурге нет

Генконсульство РА: Армян среди госпитализированных при теракте в Петербурге нет
4 апреля 2017 - 00:07 AMT

PanARMENIAN.Net - В Мариинской городской больнице, а также в Научно-исследовательском институте скорой помощи имени Джанелидзе, куда были доставлены пострадавшие в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга, нет армян. Об этом сообщили в генконсульстве Армении в Санкт-Петербурге.

«Пока информации о погибших нет», — сообщили в генконсульстве, передает Sputnik Армения.

В свою очередь, руководитель армянской молодежной организации Санкт-Петербурга «Нор Серунд» Филипп Давыдов сообщил PanARMENIAN.Net что по предворительным данным, среди пострадавших и погибших нет представителей армянской общины.

«Мы уточняем имена пострадавших», - отметил Давыдов.

По состоянию на 00:10 (по ереванскому времени) число погибших в результате теракта достигло 11 человек, 45 человек находятся в больницах, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).

Согласно источникам PanARMENIAN.Net ситуация в Санкт-Петербурге остается напряженной. Тем временем, в Ереване несут цветы к посольству РФ.

Ранее МИД Армении подтвердил, что армяне по предварительным данным пострадали в результате взрыва в метро в Санкт-Петербурге. Об этом PanARMENIAN.Net сообщил пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.

«В настоящее время уточняются имена армян, которые пострадали», — сказал Балаян.

PAN вел трансляцию событий при теракте в Петербурге

3 апреля около 15:30 на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» петербургского метро произошел взрыв. МИД Армении подтвердил, что среди пострадавших в результате взрыва в метро в Санкт-Петербурге есть армяне.Кроме того, еще одну самодельную бомбу обнаружили и обезвредили на станции «площадь Восстания». СК возбудил уголовное дело по статье «террористический акт».

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Armeniasputnik: Генконсульство Армении: армян среди госпитализированных нет l
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