Генконсульство РА: Армян среди госпитализированных при теракте в Петербурге нет
4 апреля 2017 - 00:07 AMT
PanARMENIAN.Net - В Мариинской городской больнице, а также в Научно-исследовательском институте скорой помощи имени Джанелидзе, куда были доставлены пострадавшие в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга, нет армян. Об этом сообщили в генконсульстве Армении в Санкт-Петербурге.
«Пока информации о погибших нет», — сообщили в генконсульстве, передает Sputnik Армения.
В свою очередь, руководитель армянской молодежной организации Санкт-Петербурга «Нор Серунд» Филипп Давыдов сообщил PanARMENIAN.Net что по предворительным данным, среди пострадавших и погибших нет представителей армянской общины.
«Мы уточняем имена пострадавших», - отметил Давыдов.
По состоянию на 00:10 (по ереванскому времени) число погибших в результате теракта достигло 11 человек, 45 человек находятся в больницах, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).
Согласно источникам PanARMENIAN.Net ситуация в Санкт-Петербурге остается напряженной. Тем временем, в Ереване несут цветы к посольству РФ.
Ранее МИД Армении подтвердил, что армяне по предварительным данным пострадали в результате взрыва в метро в Санкт-Петербурге. Об этом PanARMENIAN.Net сообщил пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.
«В настоящее время уточняются имена армян, которые пострадали», — сказал Балаян.
PAN вел трансляцию событий при теракте в Петербурге
3 апреля около 15:30 на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» петербургского метро произошел взрыв. МИД Армении подтвердил, что среди пострадавших в результате взрыва в метро в Санкт-Петербурге есть армяне.Кроме того, еще одну самодельную бомбу обнаружили и обезвредили на станции «площадь Восстания». СК возбудил уголовное дело по статье «террористический акт».
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Армянская молодежная организация Санкт-Петербурга «Нор Серунд» 2 марта выступила с протестом из-за репортажа о мероприятии, посвященном так называемому «геноциду» азербайджанского населения в городе Ходжалы, который вышел 27 февраля 2017 года в новостном эфире телеканала «Санкт-Петербург».
Об этом заявил президент Армении Серж Саргсян в ходе своего выступления в Центре Карнеги в Брюсселе.
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