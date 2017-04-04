СК РФ: Теракт в петербургском метро совершил 22-летний уроженец Киргизии
4 апреля 2017 - 19:21 AMT
PanARMENIAN.Net - Следственный комитет РФ подтвердил, что теракт в петербургском метро 3 апреля совершил 22-летний уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов.
Эксперты-криминалисты обнаружили его генетические следы на сумке с бомбой, оставленной на станции метро «Площадь Восстания». Самодельное взрывное устройство было своевременно обнаружено сотрудником метрополитена и обезврежено силовиками, пишет Lenta.ru.
По данным СК, Джалилов оставил вторую бомбу в сумке на станции «Площадь Восстания», а затем совершил подрыв в вагоне поезда, следовавшего от станции «Сенная площадь» к «Технологическому институту», в результате которого погибли 14 человек.
Такие выводы следователи сделали после просмотра записей с камер видеонаблюдения.
Ранее 4 апреля СК сообщил об обнаружении фрагментированных останков смертника в третьем вагоне поезда.
Анонимный источник сообщил «Интерфакс», что Джалилов до получения российского гражданства в 2011 году вместе с семьей жил киргизском городе Ош.
О том, что молодой киргиз мог быть вероятным исполнителем теракта, ранее 4 апреля заявил официальный представитель ГКНБ Рахат Сулайманов. Знакомый Джалилова рассказал, что работал с ним три года назад в суши-баре. «На тот момент спокойный пацан был», — отмечал он.
Днем 3 апреля в вагоне поезда, следовавшего от станции «Сенная площадь» к «Технологическому институту», сработало самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами. Вторая бомба была обнаружена в бесхозной сумке на станции «Площадь Восстания».
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Теракт». Сообщалось о розыске двух подозреваемых.
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