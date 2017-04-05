Омбудсмен Армении представил генсеку Совета Европы жалобы с парламентских выборов

PanARMENIAN.Net - Находящийся с рабочим визитом в Страсбурге омбудсмен Армении Арман Татоян провел встречу с Генеральным секретарем Совета Европы Турбьерном Ягландом. Об этом сообщают из офиса защитника прав человека.

На встрече обсуждались вопросы, связанные с деятельностью офиса омбудсмена в ходе организации и проведения парламентских выборов в Армении. В частности, были представлены принципы и приоритеты работы сформированной специально с этой целью в офисе омбудсмена Армении рабочей группы. Были обсуждены также жалобы, изученные публикации и принятые меры.

Генсеку СЕ были представлены также новые регулировки закона РА «О Защитнике прав человека», касающиеся работы с гражданским обществом и государственными структурами. Собеседники затронули и вопросы сотрудничества по ряду направлений.

В ходе встречи также были представлены результаты работы по сбору фактов, подтверждающих обстрел ВС Азербайджана села Чинари в приграничной с Азербайджаном Тавушской области Армении.

Армянский омбудсмен на встрече поднял вопрос проводимой Азербайджаном армяноненавистнической политики. Осуществляя преследования в отношении международных экспертов, в том числе депутатов Европарламента, Азербайджан не может добиться каких-либо результатов, а международные организации по правам человека должны активно быть представлены в Арцахе.

Татоян представил генеральному секретарю СЕ работу омбудсмена Арцаха Рубена Меликяна, в том числе опубликованные им доклады. Была подчеркнута важность участия омбудсмена НКР Рубена Меликяна в международных программах и встречах.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Армении 3 апреля в 12:00 по местному времени обнародовала результаты подсчета голосов на выборах в парламент Армении, обработав данные со всех 2009 избирательных участков. По итогам окончательных подсчетов голосов, в парламент Армении проходят 4 политические силы. Согласно результатам обработки бюллетеней, правящая Республиканская партия Армении набрала 770 718 голосов или 49.15%, блок «Царукян» – 428 892 голоса или 27.35%, блок «ЕЛК» («Выход») – 121 997 голосов или 7.78%, АФР «Дашнакцутюн» – 103 148 голосов или 6.58%, партия «Армянское возрождение» – 58 274 голоса или 3.72%, блок «Оганян-Раффи-Осканян» – 32 487 голосов или 2.07%, блок «Конгресс-НПА» – 25 973 голоса или 1.66%, партия «Свободные демократы» – 14 740 голосов или 0.94%, Компартия Армении – 11 742 голоса или 0.75%.