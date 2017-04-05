Летчики ЮВО в Армении выполнят фигуры высшего пилотажа на высоте до 12 км на истребителях МиГ-29

PanARMENIAN.Net - Летчики Южного военного округа выполнят фигуры высшего пилотажа на высоте до 12 километров на истребителях МиГ-29 в Армении. Об этом сообщил начальник пресс-службы ЮВО полковник Вадим Астафьев.

«На российской авиационной военной базе «Эребуни» Южного военного округа в Армении, летчики истребителей четвертого поколения МиГ-29 приступили к специальным занятиям по выполнению сложных элементов пилотирования. Пилоты будут тренироваться в выполнении полетов в стратосфере, на высоте более 10 тысяч метров, элементов сложного и группового пилотирования в паре и в составе боевого звена, а также боевые развороты, горизонтальные «бочки», виражи, пикированные горки с большими углами наклона, «петля Нестерова», «кобра», «колокол» и другие фигуры», – пояснил Астафьев.

Он добавил, что фигуры сложного и высшего пилотирования будут отрабатываться в одиночном порядке и парами на предельно малых и предельно больших высотах от 250 до 12 километров на скоростях выше 1000 километров в час.

«Помимо проведения специальных полетов, летчики будут отрабатывать алгоритмы действий при возникновении внештатных ситуаций в воздухе в случае отказа авиационной техники, а также элементы маневрирования в уклонении от атак авиационных средств условного противника. Пилоты выполнят при плохой и ограниченной видимости в условиях применения аэрозольных и дымовых завес упражнения по аварийной посадке самолета при отказе одного из двигателей, посадке на ограниченную площадку при частичном разрушении взлетно-посадочной полосы», – уточнил Астафьев.

По его словам, к выполнению сложных элементов пилотирования допущены летчики 1-го и 2-го класса с общим налетом более 500 часов, а также молодые пилоты 3-го класса вместе с высококлассными инструкторами на учебно-тренировочных самолетах МиГ-29 «спарка».

В городе Гюмри на севере Армении развернута 102-я российская военная база, которая несет боевое дежурство в рамках Объединенной системы ПВО СНГ. РФ и Армения 20 августа 2010 года продлили до 2044 года срок действия договора о размещении базы. Протокол предусматривает также расширение сферы ее географической и стратегической ответственности. База оснащена ЗРК С-300В, Бук-М1-2, истребителями МиГ-29, военно-транспортными вертолетами Ми-8МТ и ударными Ми-24П.