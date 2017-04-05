Сколько стоят выборы в Армении

PanARMENIAN.Net - Правящая Республиканская партия Армении во время предвыборной кампании потратила 379.974.072 драма или около $786 202, сообщает ЦИК РА.

На втором месте по объему потраченных средств находится блок «Царукян», потративший на предвыборную кампанию 155.209.690 драмов или около $321 143, на третьем - блок «Оганян - Раффи - Осканян», потративший 88.769.166 драмов или около $183 671.

Блок «Конгресс - НПА» потратил 74.718.463 драма или около $154 599, партия «Армянское возрождение» - 72.314.026 драмов или около $149 624.

Блок «ЕЛК» («Выход») потратил на предвыборную кампанию 41.663.190 драмов или $86 205, АФР «Дашнакцутюн» 30.062.895 драмов или $62 203.

Меньше всех потратили партия «Свободные демократы» (9.487.188 драмов или $19 629) и Компартия Армении (9.302.952 драма или$19 248).

В общем, на предвыборную кампанию все политические силы потратили 861.501.642 драма или $1 782 529.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Армении 3 апреля в 12:00 по местному времени обнародовала результаты подсчета голосов на выборах в парламент Армении, обработав данные со всех 2009 избирательных участков. По итогам окончательных подсчетов голосов, в парламент Армении проходят 4 политические силы. Согласно результатам обработки бюллетеней, правящая Республиканская партия Армении набрала 770 718 голосов или 49.15%, блок «Царукян» – 428 892 голоса или 27.35%, блок «ЕЛК» («Выход») – 121 997 голосов или 7.78%, АФР «Дашнакцутюн» – 103 148 голосов или 6.58%, партия «Армянское возрождение» – 58 274 голоса или 3.72%, блок «Оганян-Раффи-Осканян» – 32 487 голосов или 2.07%, блок «Конгресс-НПА» – 25 973 голоса или 1.66%, партия «Свободные демократы» – 14 740 голосов или 0.94%, Компартия Армении – 11 742 голоса или 0.75%.