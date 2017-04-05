Пассажиропоток в аэропортах «Звартноц» и «Ширак» в январе-марте 2017 года вырос на 23.6 %

PanARMENIAN.Net - Международные аэропорты Армении – ереванский «Звартноц» и гюмрийский «Ширак» – в январе-марте 2017 года обслужили 480 198 пассажиров, что больше аналогичного показателя 2016 года на 23.6%. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления гражданской авиации (ГУГА) Армении.

Рост пассажиропотока через воздушные ворота страны в марте 2017 года, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, составил 27.3 %. «Звартноц» обслужил 165 512 человека, «Ширак» – 5058 человек.

В январе-марте 2017 года, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, в «Звартноце» пассажиропоток вырос на 21.2%, а в «Шираке» – 266.8 %.

За первый триместр 2017 года объем грузоперевозок через аэропорт «Звартноц» составил 4894т, что на 78.6 % больше, чем в 2016 году.