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Главный психиатр РА: Около 5% населения Армении страдает депрессией

Главный психиатр РА: Около 5% населения Армении страдает депрессией
7 апреля 2017 - 16:53 AMT

PanARMENIAN.Net - Порядка 5% населения Армении страдает депрессией. Об этом сообщил 7 апреля главный психиатр республики Самвел Торосян.

По данным Нацстатслужбы РА, численность постоянного населения Армении на 1 января 2017 года составляет 2986500 человек.

«Точной статистики у нас нет, так как люди обращаются к врачам лишь в тяжелых случаях, сопровождающихся суицидальными намерениями. Но я считаю, что в Армении число людей, страдающих депрессией, такое же, как во всем мире плюс/минус 2-2,5%», - сказал Торосян.

По его словам, в 2016 году к психиатрам в Армении обратилось 180 человек, страдающих тяжелой формой депрессии. При этом он отметил, что этот показатель может быть многократно умножен, так как страдающие от депрессии обращаются также в частные медицинские учреждения, пишет «Новости-Армения».

Торосян считает, что к 2020 году депрессия займет второе место в мире среди болезней, приводящих к инвалидности. «В настоящее время уже 300-350 миллионов человек страдают депрессией», - сказал психиатр.

Он напомнил, что депрессия может протекать в трех формах: легкой, средней и тяжелой и сопровождается, в основном, нарушениями сна, аппетита, памяти, снижением сексуального желания, замедлением мыслительных процессов.

«Человека, страдающего депрессией, посещают мысли о никчемности существования и суициде. Он проявляет пассивность и избегает контактов. Депрессия часто сопряжена с тяжелыми заболеваниями», - сказал Торосян.

В качестве лечения депрессии он назвал психосоциальную помощь, психотерапию и медикаментозное лечение и напомнил, что лечение этой болезни осуществляется в Армении бесплатно, в рамках госзаказа.

По данным ВОЗ каждый четвертый-пятый житель Земли страдает тем или иным психическим расстройством, каждый второй имеет шанс заболеть психическим расстройством в течение жизни. Большинство из них — 52% — это лица с пограничными психическими расстройствами. Самое распространенное психическое заболевание — это депрессия. По прогнозам ВОЗ, к 2020 году депрессия будет занимать первое место среди заболеваний по длительности нетрудоспособности в году. В настоящее время депрессией страдают 26% женщин и 12% мужчин.

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Newsarmenia.am: Около 5% населения Армении страдает депрессией – главный психиатр
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