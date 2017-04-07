Минэкономики РА: Армения рассчитывает в 2017 году получить от ЕС грант на €17 млн
7 апреля 2017 - 18:11 AMT
PanARMENIAN.Net - Армения планирует получить от ЕС в 2017 году грантовое содействие в 17 млн евро. Об этом 7 апреля сказал журналистам первый заместитель министра экономических реформ и инвестиций Армении Гарегин Мелконян.
По его словам, сумма предварительная и может быть изменена в зависимости от реализации программ, в связи с чем не исключено, что некоторые компоненты программ могут быть перенесены на 2018 год.
Он напомнил, что в конце 2016 года с ЕС был подписан пакет сотрудничества на ближайшие годы, в рамках которой Армения получит 51 млн евро, из которых 50 млн евро в качестве программ бюджетного содействия.
При этом он подчеркнул, что объемы программ бюджетного содействия в 2016 году были беспрецедентно высокими – финансовое содействие составило 27 млн евро.
«Средства будут направлены на самые разные сферы сотрудничества, серьезная помощь будет оказана сфере сельского хозяйства, на которое в этом году планируется направить 7 млн евро», - сказал Мелконян, передает АРКА.
При этом замминистра отметил, что в результате реализации программ содействия со стороны ЕС удалось достичь существенного прогресс в таких сферах как юстиция, где был осуществлен ремонт в уголовно-исполнительных учреждениях, внедрена пробационная служба, разработаны стратегические и правовые документы.
В сфере средне-специального образования были отремонтированы и адаптированы под людей с ограниченными возможностями здания, разработаны образовательные программы, методологии обучения. А в финансово-экономической сфере были внедрены система электронных закупок, управление финансами.
Мелконян также отметил, что в Армении ЕС финансирует еще целый ряд программ – Twining, TAEKS, Sigma, Программа трансграничного сотрудничества стран черноморского бассейна, недавно запущенная программа содействия социальной сфере.
Кроме того, Армения недавно присоединилась к двум крупным программам – «Космо» - по содействию МСБ, где уже финансируется несколько программ, а ряд заявок находится в стадии рассмотрения, а также «Горизонт 2020» в сфере науки и образования.
Евросоюз за последние 10 лет предоставил Армении 250 млн евро в рамках программ бюджетного содействия. В целом, с учетом иных программ, ЕС ежегодно предоставляет Армении порядка 40-50 млн евро, и около половины из этой суммы – порядка 25 млн евро идет на оказание бюджетного содействия.
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