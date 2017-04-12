Российские военные в Армении отметили День авиации и космонавтики
12 апреля 2017 - 14:22 AMT
PanARMENIAN.Net - Более 600 военнослужащих, членов их семей и приглашенных гостей празднуют День авиации и космонавтики на российской авиационной военной базе Эребуни Южного военного округа (ЮВО) в Армении. Об этом сообщили в пресс-службе ЮВО.
Праздничные мероприятия проводятся в Доме офицеров, музее части и на ереванском военном аэродроме Эребуни .
Гостям представлена возможность ознакомиться с тематическими выставками картин, написанных известными художниками, фото экспозицией «Открытый космос», также демонстрируются документальные и художественные фильмы на тему авиации и покорения космоса, организована экскурсия по территории военной базы.
Отмечается, что военнослужащие, школьники и студенты учебных заведений знакомятся с жизнью и бытом летного состава истребительной авиации соединения, организацией подготовки летчиков и самолетов к полетам, экипировкой пилотов и инженерно-технического состава.
При проведении практических полетов на различных высотах летный состав покажет гостям элементы сложного и высшего пилотажа. Летчики, как в одиночных полётах, так и в составе пар и звеньев выполнят фигуры высшего пилотажа на самолетах МиГ-29 (боевые развороты, бочку, змейку, петлю Нестерова, горки, колокол и другие).
Праздничные мероприятия в честь Дня авиации и космонавтики в российском соединении в Закавказье приобрели традиционный характер, и празднуется уже в пятый раз.
В городе Гюмри на севере Армении развернута 102-я российская военная база, которая несет боевое дежурство в рамках Объединенной системы ПВО СНГ. РФ и Армения 20 августа 2010 года продлили до 2044 года срок действия договора о размещении базы. Протокол предусматривает также расширение сферы ее географической и стратегической ответственности. База оснащена ЗРК С-300В, Бук-М1-2, истребителями МиГ-29, военно-транспортными вертолетами Ми-8МТ и ударными Ми-24П.
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