Путин: Объемы торговли Армении увеличились на 80% после вступления в ЕАЭС

PanARMENIAN.Net - Совершенно очевидно преимущество, полученное Арменией и Киргизией после вступления в ЕАЭС. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «МИР», сообщает сайт московского Кремля.

Отвечая на вопрос о том, что в ЕАЭС почти все столкнулись с теми же проблемами и трудностями, с которыми столкнулась экономика России после санкций, российский президент заявил, что на российскую экономику и ЕАЭС негативно повлияли не санкции против РФ, а изменение конъюнктуры на мировых рынках.

«Откровенно говоря, санкции здесь ни при чём, то есть их влияние минимально. Что серьёзно, так это изменение конъюнктуры на мировых рынках. И это повлияло, конечно, на российскую экономику, но она, эта конъюнктура негативная, повлияла и на экономику наших партнёров.

Причём повлияла напрямую. Не через нас, а напрямую. Есть, конечно, взаимозависимость: и зависимость наших стран-партнёров от нашей экономики, и, кстати говоря, нашей от них тоже», - отметил Путин.

По его словам, вместе с тем, есть преимущества.

«Но что совершенно очевидно, это преимущества, которые дают эти интеграционные процессы, если их правильно направлять. А мы, считаю, действуем очень аккуратно и экономически очень сбалансированно. Мы не забегаем вперёд, так, как, например, в некоторых странах Евросоюза. Вот ввели там общую валюту и ещё напринимали всяких решений, а потом выяснилось, что экономики некоторых стран, они без собственной валюты не то чтобы не могут жить, но им жить очень сложно, привязавшись к достаточно сильному евро. Они не могут воспользоваться инструментами монетарной политики, для того чтобы ослабить национальную валюту, как-то сманеврировать в этом плане и так далее», – сказал Путин.

«Если посмотреть на такие страны, как, например, Киргизия или Армения, которые позже присоединились к ЕАЭС, совершенно очевидно преимущество. У них объёмы торговли с нами резко увеличились. Для Киргизии вообще, по-моему, в 2.5 раза. А, скажем, по Армении на 80 процентов увеличились объёмы торговли», – отметил российский лидер.

Экспорт из Армении в январе-декабре 2016 года составил $1.782 млрдили 855.9 млрд драмов. Такие данные опубликованы на сайте Национальной статистической службы РА, представляющей основные макроэкономические показатели, характеризующие социально-экономическое положение в Армении. Этот показатель стал рекордным с 2006 года. Самый низкий показатель в течение последних десяти лет был зафиксирован в 2009 году - всего $697 млн, самый высокий - в 2014 году - $1.547 млрд.

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