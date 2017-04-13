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Омбудсмен Армении представит доклад о событиях по захвату полка ППС в Ереване

Омбудсмен Армении представит доклад о событиях по захвату полка ППС в Ереване
13 апреля 2017 - 13:46 AMT

PanARMENIAN.Net - Омбудсмен Армении в ближайшее время опубликует доклад о событиях по захвату полка ППС полиции вооруженный группой «Сасна црер» («Неистовые из Сасуна») Армении в июле 2016 года и последовавших развитиях. Об этом сообщил в беседе с журналистами Защитник прав человека Арман Татоян.

По его словам, в докладе на картах представлены места, где полицейские применили насилие в отношении представителей СМИ и активистов. Арман Татоян отметил, что основанием для доклада послужил ряд публикаций и записей в социальных сетях.

«Доклад не был представлен раньше с учетом предвыборной кампании. В докладе четко проанализирован каждый отдельный случай. Четко зафиксирован вопрос применения спецсредств, что является нарушением закона. Проведен также анализ случаев применения насилия в отношении журналистов», - отметил Татоян, передает Aysor.am.

Он подчеркнул, что в докладе содержится критика практики задержания журналистов, когда предпринимаются попытки привлечь журналистов в качестве свидетелей в ходе следствия по уголовному делу.

Татоян подчеркнул, что считает также недопустимым пропаганду ненависти в обществе на примере убитых полицейских.

В докладе затронуты также события, произошедшие во время шествия 26 июля.

Вооруженная группа «Сасна црер» (Неистовые из Сасуна) 17 июля захватила полк ППС полиции в Ереване, требуя освободить содержащегося под арестом участника карабахской войны Жирайра Сефиляна, обвиняемого в незаконном приобретении и хранении оружия.Группа удерживала здание полка 2 недели. 31 июля «Сасна црер» сдались властям, добровольно сложив оружие. В ходе этих событий погибли 3 правоохранителей, еще 6 получили ранения. В перестрелках с полицией были ранены также многие участники группы.

С 17 июля на улице Мовсеса Хоренаци в Ереване проходили акции в поддержку вооруженной группы, захватившей 17-го июля здание полка патрульно-постовой службы полиции. После очередной акции, проведенной 29 июля не только на улице Хоренаци, но и в ереванском районе Сари Тах, полиция разогнала митингующих, задержав 165 человек. В медучреждения, по предварительным данным, обратились 73 человека, получивших телесные повреждения различной степени тяжести. При разгоне демонстрации пострадали также журналисты и операторы.

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