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Представительница Германии на «Евровидении-2017» почтила память жертв Геноцида армян

Представительница Германии на «Евровидении-2017» почтила память жертв Геноцида армян
15 апреля 2017 - 12:22 AMT

PanARMENIAN.Net - Представительница Германии на конкурсе «Евровидение-2017» Левина, которая уже несколько дней находится в Армении, воздала дань уважения памяти жертв Геноцида армян, посетив 14 апреля вместе с представительницей Армении Арцвик Мемориальный комплекс жертв Геноцида армян Цицернакаберд.

Левина приехала в Армению 13 апреля.

Певицы возложили цветы к вечному огню и минутой молчания почтили память невинных жертв Геноцида армян, передает Общественное телевидение.

«Я слышала о Геноциде армян до приезда в Армению, так как Германия недавно признала его. Очень трогательно находиться тут»,- отметила Левина.

Полуфиналы конкурса «Евровидение-2017» пройдут в столице Украины Киеве 9 и 11 мая, а финал состоится 13 мая.

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