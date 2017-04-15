Тоганян: Армения выскажет свою позицию, если Азербайджан захочет вступить в ЕАЭС
15 апреля 2017 - 11:05 AMT
PanARMENIAN.Net - Если Азербайджан выступит с инициативой о вступлении в ЕАЭС, то у Армении будет свое особое мнение. Об этом заявил посол Армении в России Вардан Тоганян в интервью «Интерфаксу».
«Пока рано говорить (какое мнение будет у Армении – ред.). Зависит, в частности, от того, с какой конкретно инициативой выступит Азербайджан: захочет ли он стать наблюдателем, или полноценным членом. Соответственно, и мы сформируем свою позицию, и она у нас по этому вопросу обязательно будет», - заявил посол.
Тоганян отметил, что существует определенный порядок для вступления в Евразийский экономический союз, который прописан в уставных документах.
«Решение (по Азербайджану – ред.) будет приниматься членами ЕАЭС, сегодня их пять», - сказал посол.
Он констатировал, что к ЕАЭС в последний год виден очень активный интерес, как на постсоветском пространстве, так и стороны многих других партнеров.
«Так, Вьетнам уже получил специальный статус, идут переговоры с Ираном по созданию зоны свободной торговли, сотрудничаем также с Израилем и Турцией», - отметил Тоганян.
Высший Евразийский экономический совет одобрил предоставление Молдавии статуса государства-наблюдателя при ЕАЭС. Об этом заявил 14 апреля в ходе заседания совета в расширенном составе президент Киргизии Алмазбек Атамбаев.
Евразийский экономический союз (ЕАЭС) — международное интеграционное объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства. Оно функционирует с 1 января 2015 года.
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Об этом сообщается в распространенном партией заявлении.
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