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Во Франции задержали подозреваемых в подготовке теракта в день выборов

Во Франции задержали подозреваемых в подготовке теракта в день выборов
18 апреля 2017 - 15:04 AMT

PanARMENIAN.Net - Полиция Марселя задержала двоих мужчин по подозрению в организации теракта.

По данным оперативников, задержанные планировали совершить атаку во время первого тура президентских выборов — он пройдет в стране 23 апреля. Отмечается, что полицейские разыскивали подозреваемых с конца прошлой недели и задержали обоих с разницей в несколько минут, передает Lenta.ru со ссылкой на Reuters.

О пойманных пока ничего не известно, кроме того, что один из них во время тюремного заключения проникся идеями радикального исламизма. Следователи проводят обыск в квартире, которую они снимали.

Первый тур президентских выборов во Франции пройдет 23 апреля, второй — 7 мая. За прошедшие два года от атак радикальных исламистов в стране погибли более 230 человек.

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Lenta.ru: Французская полиция задержала подозреваемых в подготовке теракта
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