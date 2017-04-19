Армения и иранский автопром договорились о налаживании производства в «СЭЗ Сюник»
19 апреля 2017 - 15:43 AMT
PanARMENIAN.Net - У армянской стороны уже есть договоренность с иранской компанией по налаживанию производствa в создаваемой на границе с Ираном Свободной экономической зоне. Об этом сообщил 19 апреля журналистам председатель совета ОАО «СЭЗ Сюник» Саркис Агабекян.
«Предварительная договоренность достигнута с иранской автомобилестроительной компанией Saipa Diesel. В СЭЗ может быть налажено производство машин или автомобильных деталей», - сказал Агабекян.
По его словам, речь идет о большегрузных автомобилях, машинах, используемых для дорожного строительства, пишет АРКА.
19 апреля министр экономического развития и инвестиций Армении Сурен Караян подписал с директором ОАО «Зона свободной торговли Сюник» Ервандом Гукасяном соглашение, регулирующее деятельность создаваемой на границе с Ираном СЭЗ.
Документ регулирует вопросы, связанные с организацией зоны свободной торговли, созданием и развитием инфраструктур, установлением тарифов на услуги, привлечением инвестиций и организаций-участниц СЭЗ, контролем со стороны полномочного органа.
Как сообщил Агабекян, основной целью создания СЭЗ является увеличение объемов инвестиций и расширение экспортного потенциала.
По его словам, СЭЗ позволит существенно увеличить объемы торговли между странами ЕАЭС и Ираном путем привлечения производственных мощностей из стран Таможенного союза и Ирана год.
Ранее сообщалось, что общая стоимость строительства СЭЗ в Мегри оценивается в $32 млн, из которых $28 млн – капитальные расходы. Это одна из приоритетных инвестиционных программ министерства, которая предусматривает СЭЗ площадью в 10-15 га, с возможностью последующего расширения до 45-50 га.
Хотя СЭЗ еще не построена, уже есть многочисленные заявки от более 10 компаний из России, Ирана и Европы, которые изъявили желание начать работы в СЭЗ.
По оценкам Минэкономики, эксплуатация СЭЗ позволит создать 2.5 тыс рабочих мест и увеличить экспорт из Армении на 30%. Основной целью создания СЭЗ является развитие торгово-экономических отношений с Ираном и другими странами региона, развитие Сюникской области, а также позиционирование Армении как звена, связывающего Иран со странами ЕАЭС и с Грузией.
Предполагается, что там будет действовать 100-120 компаний, выручка которых за 10 лет составит $52 млн, произведенную продукцию планируется экспортировать в Иран, страны ЕАЭС, Ближнего Востока, Туркменистан и другие. Общие инвестиции всех компаний за 10 лет планируется довести до $350-400 млн.
Функционирование СЭЗ уже закреплено законодательно в Таможенном кодексе ЕАЭС. Всего в ЕАЭС по системе duty-free будут действовать семь таких зон.
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