Восемь армян вошли в список богатейших людей России по версии Forbes

PanARMENIAN.Net - Российская редакция Forbes 20 апреля опубликовала 14-й рейтинг 200 богатейших предпринимателей РФ, в который вошли шестеро бизнесменов армянского происхождения.

Основной акционер и генеральный директор розничной сети «Магнит» Сергей Галицкий (Арутюнян – ред.) занимает в рейтинге 18-е место. Его состояние оценивается в $6.8 млрд.

Президент и основатель группы компаний «Ташир» Самвел Карапетян - на 32-м месте (состояние оценивается в $3.4 млрд).

48-ю строчку рейтинга занял президент компании «Росгосстрах» Данил Хачатуров ($2 млрд).

Один из первопроходцев российского социального предпринимательства, инвестиционный банкир и меценат Рубен Варданян расположился на 99-й ($950 млн).

На 123-м месте рейтинге находится глава наблюдательного совета Wooden Fish Agency Альберт Авдолян ($800 млн).

Глава компании «РЕСО-Гарантия» Сергей Саркисов ($700 млн) занял 147-ю строчку рейтинга, его брат Никола Саркисов расположился в рейтинге на 146 месте ($700 млн).

Владелец сайта знакомств Badoo , инвестор Андрей Андреев (Оганджанянц) занимает в рейтинге 185 место ($500 млн).

Cовокупное состояние 200 богатейших бизнесменов выросло за год на $100 млрд, до $460 млрд.

Число долларовых миллиардеров увеличилось с 77 до 96. Порог отсечения повысился до $500 млн с $350 млн в 2016 году. Никогда прежде входной билет в список Forbes не стоил так дорого. Для попадания в первую десятку рейтинга бизнесмен должен обладать состоянием $12.4 млрд (год назад — $8.7 млрд).

Список второй год подряд возглавил Леонид Михельсон , совладелец крупнейшей в России частной газодобывающей компании «Новатэк». Его состояние Forbes оценил в $18.4 млрд.

Второе место занял владелец «Северстали» Алексей Мордашов , его состояние оценено в $17.5 млрд. Третье — владелец Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин с оценкой состояния в $16.1 млрд.