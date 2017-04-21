Глава Минобороны РА: Цель программы «Я» не в увеличении числа военнослужащих

PanARMENIAN.Net - Предстваленная министерством обороны Армении программа «Я» («Ес эм»), касающаяся призывников, никак не повлияет на увеличение количества военнослужащих. Об этом в беседе журналистами заявил глава Минобороны РА Виген Саркисян.

«Эта программа не предусматривает увеличения числа военнослужащих. Кстати, существующую модель службы никто не собирается отменять, более того, мы не планируем увеличивать срок обязательной службы, мы всего лишь предоставляем возможность выбора и, я считаю, это наше обязанность», - сказал Саркисян, пишет Aysor.am.

Он подчеркнул, что представленные программы не подразумевают, что Армения отказалась от мира и идет по военному пути.

«Мы не только не оказались от мира, мы - самые ярые сторонники мира, и уверены, что у этого региона нет другого будущего, однако Минобороны должно быть всегда ответственно за повышение уровня обороны сраны», - отметил Саркисян.

Пресс-секретарь Минобороны РА Арцрун Ованнисян 20 апреля представил программу «Ес эм» («Я»), согласно которой, те призывники, которые захотят служить в воинской части, осуществляющей боевое дежурство, получат право на прохождение службы по новой системе - срочная-контрактная. По его словам, служба продлится 3 года, из которых суммарно 7 месяцев военнослужащий проведет на гражданке. Начиная с 6-го месяца службы, ежемесячно военнослужащий будет служит по системе 1+1+2: неделю - на каникулах, неделю - готовясь к боевому дежурству, и еще 2 недели - на передовой.

Согласно программе «Честь имею», учащиеся вузов, решившие воспользоваться данной программой, получат отсрочку от армии для продолжения учебы в бакалавриате, при этом они будут проходить военные курсы. По окончании учебы им будет присвоено звание лейтенанта, и они отправятся на воинскую службу сроком на три года. В период прохождения службы им будет выплачиваться зарплата. По завершении срочной службы студенты будут получать финансовую помощь для продолжения учебы в магистратуре.