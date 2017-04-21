«Русгидро» может продать Севано-Разданский каскад ГЭС в Армении как непрофильный актив
21 апреля 2017 - 16:32 AMT
PanARMENIAN.Net - Компания «Русгидро» в ближайшее время планирует рассмотреть возможность продажи Севано-Разданского каскада ГЭС в Армении, так как считает его непрофильным активом.
Компания в ближайшие 2-3 месяца планирует провести оценку стоимости актива и сформировать портфель предложений от потенциальных покупателей. Об этом сообщил журналистам первый заместитель генерального директора «Русгидро» Джордж Рижинашвили.
«У нас есть Севано-Разданской каскад, который мы планируем в ближайшее время рассматривать к отчуждению. Это непрофильный актив», - сказал Рижинашвили, передает Finanz.ru.
Он добавил, что пока компания не проводила оценку актива, но рассчитывает это сделать в ближайшее время - за два - три месяца.
«Мы пока не сделали внутреннюю оценку, сейчас идет анализ финансовой модели, но решение о его отчуждении менеджментом является достаточно устойчивым», - сказал он.
Севано-Разданский каскад включает в себя семь деривационных гидроэлектростанций, расположенных на реке Раздан в Армении. На станциях установлен 21 гидроагрегат совокупной установленной мощностью 561 МВт; среднегодовая выработка станций каскада - 501 млн кВт/ч, что составляет порядка 9% от общей выработки электроэнергии республики за 2009 год.
«Русгилро» завершила сделку покупки этого актива в марте 2011 года. Пакет акций «Международной энергетической корпорации» (МЭК), основным активом которой являлся Севано-Разданский каскад ГЭС, был выкуплен дочерней структурой «Русгидро» - «Гидроинвест» у компании Inter RAO Holding B.V. (входит в Группу «Интер РАО ЕЭС»).
Самое значимое
Представив свою деятельность, они заявили, что больше всего заинтересованы в сотрудничестве с армянской стороной в сфере сельского хозяйства
Компания «Электрические сети Армении» выступила с заявлением, в котором сообщается, что завершен аудит финансово-экономической деятельности за 2016 год, проводимый международной аудиторской компанией KPMG.
В рамках инвестиционной программы на $12 млн планируется задействовать в Гюрми швейную фабрику на 700-800 рабочих мест
«В Армении будут регулярные реформы, в том числе структурные, даже если эти реформы будут непопулярны», - сказал Карапетян
Partner news
Последние новости
В боях за Ракку спасли 140 курдов-езидов «Операция «Гнев Евфрата» была начата, чтобы отомстить за женщин-езидов. Во время этой кампании наши силы спасли уже много женщин из рук бандитов», — отметила пресс-секретарь
Израиль планирует добиваться экстрадиции Лапшина в случае его осуждения в Азербайджане «Мы предпринимали усилия и продолжаем их предпринимать для того, чтобы помочь Лапшину, который одновременно гражданин и России, и Израиля», - сказала Шакед
МИД Грузии прокомментировал заявления Москвы и Сухуми о возможности транзита в Армению Об этом заявил министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе в эфире «Радио Свобода», комментируя заявления министра иностранных дел РФ и президента Абхазии о возможности возобновления транзитных перевозок между Россией и Арменией по территории Абхазии.
Новый сезон культового сериала «Секретные материалы» выйдет в 2018 году Главные роли Фокса Малдера и Даны Скалли, как и ранее исполнят Дэвид Духовны и Джиллиан Андерсон.