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«Русгидро» может продать Севано-Разданский каскад ГЭС в Армении как непрофильный актив

«Русгидро» может продать Севано-Разданский каскад ГЭС в Армении как непрофильный актив
21 апреля 2017 - 16:32 AMT

PanARMENIAN.Net - Компания «Русгидро» в ближайшее время планирует рассмотреть возможность продажи Севано-Разданского каскада ГЭС в Армении, так как считает его непрофильным активом.

Компания в ближайшие 2-3 месяца планирует провести оценку стоимости актива и сформировать портфель предложений от потенциальных покупателей. Об этом сообщил журналистам первый заместитель генерального директора «Русгидро» Джордж Рижинашвили.

«У нас есть Севано-Разданской каскад, который мы планируем в ближайшее время рассматривать к отчуждению. Это непрофильный актив», - сказал Рижинашвили, передает Finanz.ru.

Он добавил, что пока компания не проводила оценку актива, но рассчитывает это сделать в ближайшее время - за два - три месяца.

«Мы пока не сделали внутреннюю оценку, сейчас идет анализ финансовой модели, но решение о его отчуждении менеджментом является достаточно устойчивым», - сказал он.

Севано-Разданский каскад включает в себя семь деривационных гидроэлектростанций, расположенных на реке Раздан в Армении. На станциях установлен 21 гидроагрегат совокупной установленной мощностью 561 МВт; среднегодовая выработка станций каскада - 501 млн кВт/ч, что составляет порядка 9% от общей выработки электроэнергии республики за 2009 год.

«Русгилро» завершила сделку покупки этого актива в марте 2011 года. Пакет акций «Международной энергетической корпорации» (МЭК), основным активом которой являлся Севано-Разданский каскад ГЭС, был выкуплен дочерней структурой «Русгидро» - «Гидроинвест» у компании Inter RAO Holding B.V. (входит в Группу «Интер РАО ЕЭС»).

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Finanz.ru: «Русгидро» рассмотрит продажу Севано-Разданского каскада ГЭС в Армении как непрофильного актива
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