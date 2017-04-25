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Саманта Пауэр сожалеет, что Обама не признал Геноцид армян

Саманта Пауэр сожалеет, что Обама не признал Геноцид армян
25 апреля 2017 - 10:50 AMT

PanARMENIAN.Net - Бывший постоянный представитель США при ООН Саманта Пауэр выразила сожаление в связи с тем, что власти страны за восемь лет президентства Барака Обамы не был признан Геноцид армян. Об этом Пауэр написала в своем микроблоге в твиттере.

«Мне очень жаль, что администрация Обамы не признала геноцид армян», - написала она.

Пауэр заявила, что сопереживает армянам по всему миру в очередную годовщину трагедии.

«102 года назад османские власти начали бойню, в ходе которой были убиты 1,5 млн человек. Практически каждого члена общины армян США каким-то образом коснулся геноцид. Из-за того, что Турция продолжает отрицать его, он остается открытой раной», - заключила она.

24 апреля 2016 года президент США Барак Обама выступил с ежегодным заявлением на тему Геноцида армян, однако, не использовал термин «геноцид», вновь заменив его на «Мец Егерн» (массовое убийство).

Правительство США впервые признало Геноцид армян еще в 1951 году посредством доклада, представленного в Международный суд, где жестокая расправа османских турок над армянским народом была представлена в качестве примера Геноцида. В 1981 году президент США Рональд Рейган признал Геноцид армян, а Палата представителей Соединенных штатов в 1975-м, 1984-м и 1996-м приняла резолюции о признании Геноцида армян.

Барак Обама до того, как стать президентом, обещал в годы своего президентства признать Геноцид армян 1915 года в Османской империи. Однако, за все годы так и не произнес термин «геноцид», заменяя его на «мец егерн», что означает массовое убийство.

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Photo. Charles Dharapak/AP
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Samantha Power'a tweet
Samantha Power'a tweet
Геноцид армян

Геноцид армян в Османской империи 1915-1923гг. – первый геноцид ХХ века, развязанный младотурками. Во время Геноцида было уничтожено население шести армянских вилайетов – полтора миллиона человек. Еще полмиллиона рассеялись по всему миру, положив начало созданию армянской Диаспоры.

Современная Турция отрицает наличие исторического факта Геноцида армян и объявляет о внешнеполитическом и внутриполитическом курсе ярого отрицания данного исторического события. Действия турецкого государства преподносятся как «депортация» с целью безопасности армян. О необходимости признать Геноцид армян говорят лишь отдельные представители турецкой интеллигенции, среди которых историк Танер Акчам и лауреат Нобелевской премии Орхан Памук.

Геноцид армян признан Бразилией, Германией, Люксембургом, Австрией, Боливией, Швецией, Чили, Литвой, Польшей, Венесуэлой, Нидерландами, Словакией, Аргентиной, Швейцарией, Италией, Республикой Кипр, Ватиканом, Грецией, Францией, Бельгией, Ливаном, Канадой, Россией, Уругваем, Европарламентом и Всемирным советом церквей, 45 штатов США, сотнями органов местного самоуправления по всему миру и многими другими организациями.

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