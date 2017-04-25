Саманта Пауэр сожалеет, что Обама не признал Геноцид армян
25 апреля 2017 - 10:50 AMT
PanARMENIAN.Net - Бывший постоянный представитель США при ООН Саманта Пауэр выразила сожаление в связи с тем, что власти страны за восемь лет президентства Барака Обамы не был признан Геноцид армян. Об этом Пауэр написала в своем микроблоге в твиттере.
«Мне очень жаль, что администрация Обамы не признала геноцид армян», - написала она.
Пауэр заявила, что сопереживает армянам по всему миру в очередную годовщину трагедии.
«102 года назад османские власти начали бойню, в ходе которой были убиты 1,5 млн человек. Практически каждого члена общины армян США каким-то образом коснулся геноцид. Из-за того, что Турция продолжает отрицать его, он остается открытой раной», - заключила она.
24 апреля 2016 года президент США Барак Обама выступил с ежегодным заявлением на тему Геноцида армян, однако, не использовал термин «геноцид», вновь заменив его на «Мец Егерн» (массовое убийство).
Правительство США впервые признало Геноцид армян еще в 1951 году посредством доклада, представленного в Международный суд, где жестокая расправа османских турок над армянским народом была представлена в качестве примера Геноцида. В 1981 году президент США Рональд Рейган признал Геноцид армян, а Палата представителей Соединенных штатов в 1975-м, 1984-м и 1996-м приняла резолюции о признании Геноцида армян.
Барак Обама до того, как стать президентом, обещал в годы своего президентства признать Геноцид армян 1915 года в Османской империи. Однако, за все годы так и не произнес термин «геноцид», заменяя его на «мец егерн», что означает массовое убийство.
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Photo. Charles Dharapak/AP
Геноцид армян
Геноцид армян в Османской империи 1915-1923гг. – первый геноцид ХХ века, развязанный младотурками. Во время Геноцида было уничтожено население шести армянских вилайетов – полтора миллиона человек. Еще полмиллиона рассеялись по всему миру, положив начало созданию армянской Диаспоры.
Самое значимое
«В результате Геноцида армян погибли 1.5 млн человек. Я об этом знаю, я изучал факты, а Турция пытается скрыть правду», - написал Ассанж
Об этом она заявила в интервью британскому информационному агентству Press Association после премьеры в Лос-Анджелесе испано-американского фильма «Обещание» (The Promise, 2016), который посвящен трагическим событиям 1915 года.
«Для того, чтобы сделать фильм в Арцахе, должно быть внутреннее чувство, и я, несомненно, подумаю об этом», – сказал он
После того как документ вступит в силу, гражданам Армении будет засчитываться стаж легальной работы в России, Казахстане, Киргизии и Белоруссии, и они смогут получать полноценные пенсии на родине
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