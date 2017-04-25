Минэнерго Армении о продаже ГЭС Севано-Разданского каскада: Министерство в процессе не участвует

PanARMENIAN.Net - Министерство энергетики Армении не принимает участия в процессе продажи акций «РусГидро» в Международной энергетической корпорации (МЭК), владеющей семью ГЭС Севано-Разданского каскада в Армении. Об этом в беседе с PanARMENIAN.Net заявил пресс-секретарь министра энергетики Васак Тарпошян, отметив, что речь идет о частной компании и частной сделке.

«На этом этапе министерство никак не участвует в процессе. Однако, когда покупатель станет известен, если не ошибаюсь, Комиссия по регулированию общественных услуг должна дать свое согласие на сделку, чтобы та состоялась»,- сообщил Тарпошян, добавив, что пока нет информации о потенциальных покупателях.

Ранее стало известно, что «РусГидро» готово продать 90% в Международной энергетической корпорации (МЭК), владеющей семью ГЭС Севано-Разданского каскада в Армении. Об этом сообщил первый заместитель главы энергохолдинга Джордж Рижинашвили. По его словам, «РусГидро» признало армянские ГЭС непрофильными, в ближайшие два-три месяца проведет их оценку и сформирует портфель предложений от потенциальных покупателей.