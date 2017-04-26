Офисы сферы ИКТ Армении открылись в 4 странах

PanARMENIAN.Net - В рамках программы ASTC (Armenian Science & Technology Center) ИТ-сферы Армении открылись представительские офисы в четырех странах: США, Франции, Бельгии и Боливии.

Программа ASTC, которая полностью осуществляется при поддержке министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении, планируется осуществить в 17 странах.

21-28 мая в Армении с официальным визитом прибудет делегация из Боливии, представители которой встретятся с армянскими коллегами и подпишут меморандумы.

Министерство транспорта, связи и информационных технологий Армении и компания Technology & Science Dynamics 24 февраля подписали меморандум о «Стимулировании сфер ИТ, информатизации, инноваций и телекоммуникаций».