// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Офисы сферы ИКТ Армении открылись в 4 странах

Офисы сферы ИКТ Армении открылись в 4 странах
26 апреля 2017 - 18:21 AMT

PanARMENIAN.Net - В рамках программы ASTC (Armenian Science & Technology Center) ИТ-сферы Армении открылись представительские офисы в четырех странах: США, Франции, Бельгии и Боливии.

Программа ASTC, которая полностью осуществляется при поддержке министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении, планируется осуществить в 17 странах.

21-28 мая в Армении с официальным визитом прибудет делегация из Боливии, представители которой встретятся с армянскими коллегами и подпишут меморандумы.

Министерство транспорта, связи и информационных технологий Армении и компания Technology & Science Dynamics 24 февраля подписали меморандум о «Стимулировании сфер ИТ, информатизации, инноваций и телекоммуникаций».

 Самое значимое
Объём экспорта из Армении за три месяца вырос на 16.5%Объём экспорта из Армении за три месяца вырос на 16.5%
Объем внешнеторгового оборота в Армении, по предварительным статистическим данным, за январь-март 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года вырос на 17.4%, составив порядка $1 246.8 млн.
Иранские бизнесмены хотят открыть в Армении завод по производству томатной пастыИранские бизнесмены хотят открыть в Армении завод по производству томатной пасты
Представив свою деятельность, они заявили, что больше всего заинтересованы в сотрудничестве с армянской стороной в сфере сельского хозяйства
Прибыль ЗАО «Электрические сети Армении» в 2016 году составила $48.5 млнПрибыль ЗАО «Электрические сети Армении» в 2016 году составила $48.5 млн
Компания «Электрические сети Армении» выступила с заявлением, в котором сообщается, что завершен аудит финансово-экономической деятельности за 2016 год, проводимый международной аудиторской компанией KPMG.
В армянском Гюмри вскоре завершится постройка новой швейной фабрики на $12 млнВ армянском Гюмри вскоре завершится постройка новой швейной фабрики на $12 млн
В рамках инвестиционной программы на $12 млн планируется задействовать в Гюрми швейную фабрику на 700-800 рабочих мест
Partner news
 Статьи
Парадокс армянского потребления

Смартфоны вместо еды и одежды

 Самое читаемое в разделе
Строительство высоковольтной ЛЭП Армения - Грузия начнется в 2017 году
Министр: 2016 год был рекордным по объему экспорта из Армении
Уровень воды в озере Севан в 2016 году повысился на 30 см
ЦБ Армении снизил ставку рефинансирования до 6.25%
Главная
Все новости
Обзор: Экономика
Другие новости раздела
  Разделы по теме
Армения и мир
 Последние новости
Футболиста английского «Бернли» дисквалифицировали на полгода за ставки Бартон в период с 26 марта 2006-го года до 13 мая 2016-го сделал 1260 ставок на различные события, нарушив правила FA.
АКБА банк предлагает МСБ кредиты GREEN Кредиты GREEN предоставляются со сроком 2-5 лет, на сумму до 500 млн драмов, с процентной ставкой от 10.9% годовых
В мемориальном комплексе памяти жертв Геноцида прошел традиционный сбор цветов Лепестки цветов, которые тысячи людей принесли к Вечному огню в память о жертвах Геноцида армян, используются для изготовления бумаги для благодарственных грамот, а стебельки – в качестве удобрения.
Россия вывезла половину своей группы с авиабазы Хмеймим в Сирии Об этом сообщил начальник главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России Сергей Рудской.