Офисы сферы ИКТ Армении открылись в 4 странах
26 апреля 2017 - 18:21 AMT
PanARMENIAN.Net - В рамках программы ASTC (Armenian Science & Technology Center) ИТ-сферы Армении открылись представительские офисы в четырех странах: США, Франции, Бельгии и Боливии.
Программа ASTC, которая полностью осуществляется при поддержке министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении, планируется осуществить в 17 странах.
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