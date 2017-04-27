«Газпром Армения» возглавила список налогоплательщиков РА
27 апреля 2017 - 18:26 AMT
PanARMENIAN.Net - Компания «Газпром Армения» обладающая монопольным правом на поставки природного газа в Армению, возглавила список одной тысячи крупных налогоплательщиков страны по итогам первого квартала 2017 года. Об том сообщает Комитет государственных доходов при правительстве Армении.
Согласно данным Комитета госдоходов, компания выплатила в бюджет Армении 16.8 миллиарда драмов (порядка 35 миллионов долларов).
В пятерку лучших вошла еще одна компания с российским капиталом — «Электрические сети Армении», владельцем которой является российская группа компаний «Ташир». «Электросети Армении» пополнили бюджет страны суммой в размере 4,1 миллиарда драмов (чуть больше 8 миллионов долларов). Компания замыкает пятерку крупных налогоплательщиков.
В общей сложности тысяча крупных налогоплательщиков выплатила в бюджет Армении 174.9 миллиарда драмов (больше 360 миллионов долларов). Эта сумма на 11.7 процента превышает аналогичный показатель 2016 года.
Самое значимое
Объем внешнеторгового оборота в Армении, по предварительным статистическим данным, за январь-март 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года вырос на 17.4%, составив порядка $1 246.8 млн.
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Компания «Электрические сети Армении» выступила с заявлением, в котором сообщается, что завершен аудит финансово-экономической деятельности за 2016 год, проводимый международной аудиторской компанией KPMG.
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