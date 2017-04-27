#Killzibil: 29 апреля пройдет Всеармянский субботник
27 апреля 2017 - 16:49 AMT
PanARMENIAN.Net - 29 апреля пройдет второй Всеармянский субботник Make Armenia Clean Again, на который, по мнению инициаторов, выйдут тысячи человек. Об этом в беседе с PanARMENIAN.Net сказал один из инициаторов Всеармянского субботника Айк Залибекян.
Мероприятие пройдет под лозунгом «Выйди во двор», то есть это призыв к людям выйти и убрать территорию вокруг своего дома и двор.
Залибекян также сообщил, что субботник будет организован также на конкретных территориях в армянской столице, в частности, в Разданском ущелье, на территории Детской железной дороги, в Парке Победы, парках, расположенные в районе Арабкир (Молоканский сад) и на улице Ханджаяна и в Ботаническом саду.
«Мы призываем всех принять участие во Всеармянском субботнике 29 апреля. Вы можете выйти в свой дворик, где, по вашему мнению, грязно и начать с него. Или же можете прийти на одну из десяти точек, в которых мы будем раздавать все необходимое для субботника: пакеты, перчатки и т.д. Также предлагаем всем участникам фотографировать все грязные местности до уборки и выкладывать в свои аккаунты в социальных сетях, используя хэштеги #killzibil և #MakeAremaniaClean», - сказал ранее PanARMENIAN.Net Залибекян.
Субботник начнется в 10:00 (по ереванскому времени). Как ранее стало известно, в 2017 годук инициативе присоединилось множество партнеров, также школ.
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Как сообщают организаторы, эти люди были выбраны за свое мужество, решимость и воздействие, позволившие им внести исключительный вклад в дело спасения человеческих жизней и продвижения идей гуманизма.
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