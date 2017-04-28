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Конституционный суд РА отказал оппозиции в аннулировании итогов парламентских выборов

Конституционный суд РА отказал оппозиции в аннулировании итогов парламентских выборов
28 апреля 2017 - 15:20 AMT

PanARMENIAN.Net - Конституционный суд Армении 28 апреля отверг требование оппозиции о признании недействительными итогов парламентских выборов, которые состоялись 2 апреля. Решение суда огласил его председатель Гагик Арутюнян, передает ТАСС.

14 апреля оппозиционный блок партий «Армянский национальный конгресс-Народная партия Армении» вручил в эту высшую судебную инстанцию заявление с требованием признать недействительными результаты голосования на выборах в Национальное собрание страны. Этот альянс, который возглавляет первый президент Армении Левон Тер-Петросян, набрал на выборах 1,6% голосов и занял 7 место.

25 апреля Конституционный суд приступил к рассмотрению иска оппозиции.

2 апреля в Армении прошли выборы в Национальное Собрание РА шестого созыва. Это были первые общереспубликанские выборы после конституционного референдума 6 декабря 2015 года. В выборах приняли участие девять политических партий и блоков: блок «ЕЛК» (Выход), блок «Оганян-Раффи-Осканян», блок «Царукян», блок «Конгресс-НПА», Республиканская партия Армении, «Армянская революционная федерация «Дашнакцутюн», партия «Свободные демократы», партия «Армянское возрождение», Компартия Армении.

Ссылки по теме:
aysor.am. Սահմանադրական դատարանը անփոփոխ թողեց խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքները
ТАСС: Конституционный суд Армении отказал оппозиции в аннулировании итогов выборов
Panorama.am. Constitutional Court rejects ANC-HZhK election appeal
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