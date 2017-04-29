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ГСБПП Армении: Никакого запрета на ввоз турецкой продукции в страну нет

ГСБПП Армении: Никакого запрета на ввоз турецкой продукции в страну нет
29 апреля 2017 - 13:54 AMT

PanARMENIAN.Net - Государственная служба безопасности продуктов питания (ГСБПП) министерства сельского хозяйства Армении опровергла сообщения армянских СМИ, согласно которым, уже несколько дней через Баграташенский таможенный пост запрещен ввоз турецких товаров.

«ГСБПП не вводила подобного запрета, просто осуществляет более строгий пограничный контроль в целях безопасности. По закону не действует запрет на ввоз турецких товаров, поэтому на границе товары турецкого происхождения подвергаются особенно строгому контролю: образцы проходят лабораторное исследование, получают сертификат», - сообщили PanARMENIAN.Net в пресс-службе ГСБПП.

Товары турецкого происхождения ввозят в Армению через Грузию.

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