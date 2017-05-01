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Начало мая в Армении выдастся теплым

Начало мая в Армении выдастся теплым
1 мая 2017 - 13:42 AMT

PanARMENIAN.Net - Первый майский день в Армении будет теплым. На территории республики в среднем температура воздуха поднимется на 3-4 градуса. Об этом сообщает Армгидрометцентр.

В Ереване 1 мая днем будет солнечно и тепло. Температура воздуха поднимется до 26-28 градусов. Со 2 по 5 мая ночью и после полудня в большинстве регионов ожидается дождь с грозой, во время грозы возможно усиление ветра.

В отдельных местах синоптики прогнозируют град.

В Ереване температура воздуха составит 23-25 градусов тепла.

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