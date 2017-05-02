ООН: В 2017 году рост армянской экономики составит 2.5%

PanARMENIAN.Net - Экономика Армении в 2017 году вырастет до 2.5%, а в 2018 году до 3%. Об этом говорится в докладе ООН «Экономическое и социальное исследование Азии и Тихоокеанского региона 2017».

Эксперты ООН считают, что ожидаемый экономический подъем в России должен помочь активизировать денежные переводы в Армению, на которые приходится около 13% ВВП Армении.

«Потребительские расходы, особенно домохозяйств с низким доходом, также выигрывают от расширения программы семейных пособий. Кроме того, строительство железнодорожного сообщения из Ирана в РФ через Армению и Грузию будет способствовать экономической активности», - отмечается в докладе, передает АРКА.

С другой стороны, указывает ООН, фискальная поддержка в Армении будет менее сильной в ближайшие годы, поскольку отношение государственного долга к ВВП превысило установленный законом предел в 50%, что требует ужесточения бюджетной политики.

Между тем, после дефляции в 2016 году, по прогнозам ООН, общие цены вырастут на 1.5% в 2017 году и на 3% в 2018 году.

Согласно госбюджету Армении, рост ВВП в Армении на 2017 год запланирован в размере 3,2%.По последним данным ВБ прогнозирует рост экономики Армении в 2017 году до 2.7%, МВФ – 2.9%, Fitch – 2.1% и ЕАБР – 2.9%, АБР – 2.2%.