ООН: В 2017 году рост армянской экономики составит 2.5%
2 мая 2017 - 13:17 AMT
PanARMENIAN.Net - Экономика Армении в 2017 году вырастет до 2.5%, а в 2018 году до 3%. Об этом говорится в докладе ООН «Экономическое и социальное исследование Азии и Тихоокеанского региона 2017».
Эксперты ООН считают, что ожидаемый экономический подъем в России должен помочь активизировать денежные переводы в Армению, на которые приходится около 13% ВВП Армении.
«Потребительские расходы, особенно домохозяйств с низким доходом, также выигрывают от расширения программы семейных пособий. Кроме того, строительство железнодорожного сообщения из Ирана в РФ через Армению и Грузию будет способствовать экономической активности», - отмечается в докладе, передает АРКА.
С другой стороны, указывает ООН, фискальная поддержка в Армении будет менее сильной в ближайшие годы, поскольку отношение государственного долга к ВВП превысило установленный законом предел в 50%, что требует ужесточения бюджетной политики.
Между тем, после дефляции в 2016 году, по прогнозам ООН, общие цены вырастут на 1.5% в 2017 году и на 3% в 2018 году.
Согласно госбюджету Армении, рост ВВП в Армении на 2017 год запланирован в размере 3,2%.По последним данным ВБ прогнозирует рост экономики Армении в 2017 году до 2.7%, МВФ – 2.9%, Fitch – 2.1% и ЕАБР – 2.9%, АБР – 2.2%.
Самое значимое
По словам Варданян, с 2007 года фонд IDeA совместно со своими партнерами и донорами вложил в Армению более 550 млн долларов
Объем внешнеторгового оборота в Армении, по предварительным статистическим данным, за январь-март 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года вырос на 17.4%, составив порядка $1 246.8 млн.
Представив свою деятельность, они заявили, что больше всего заинтересованы в сотрудничестве с армянской стороной в сфере сельского хозяйства
Компания «Электрические сети Армении» выступила с заявлением, в котором сообщается, что завершен аудит финансово-экономической деятельности за 2016 год, проводимый международной аудиторской компанией KPMG.
Partner news
Последние новости
91-летняя пианистка Мария Гамбарян исполнит произведения Шопена в петербургской Капелле В Государственной академической капелле Санкт-Петербурга 17 мая пройдет концерт из произведений композитора Фредерика Шопена в исполнении заслуженной артистки Армении и России Марии Гамбарян.
Американские ученые напечатали и испытали пластиковый ракетный двигатель Согласно сообщению группы, испытания прошли полностью успешно, причем пластиковый корпус двигателя с соплом был использован при повторном запуске.
У побережья ОАЭ могут появиться айсберги из Антарктики Этот шаг, может привести к значительным изменениям климата в регионе, так как холодный воздух от айсбергов сможет привести к увеличению числа осадков
В Дни Петербурга в Ереване откроется фотовыставка «Портрет ушедшей эпохи» 5 мая в 14:30 пройдет творческая встреча с фотографом Валерием Плотниковым, которого называют свидетелем «уходящей эпохи».