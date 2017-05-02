Армянские борцы встретятся с представителями Турции и Израиля в первом туре ЧЕ

PanARMENIAN.Net - В сербском городе Нови-Сад 2-7 мая пройдет чемпионат Европы по борьбе.

2 мая выступление начнут борцы вольного стиля.

В первый день соревнований из представителей Армении на ковер выйдут Гарик Барсегян (57 кг) и Ваге Тамразян (86 кг), сообщает пресс-служба НОК Армении.

Армянские борцы начнут с 1/8 финала, где соперником Барсегяна станет турок Сулейман Атли, а Тамразян встретится с представителем Израиля Давидом Валентином Радченко-Михалченко.