В Армении появится самый длинный в мире аттракцион Zip Line

PanARMENIAN.Net - Самый длинный в мире аттракцион Zip Line протяженностью почти 2.7 км будет построен в Армении. Об этом заявил основатель проекта Yell Extreme Park Тигран Чибухчян.

«Завтра мы начинаем сбор средств на краудфандинговой международной площадке Indiegogo для осуществления строительства. Zip Line будет построен в общине Енокаван Тавушской области», - сказал Чибухчян журналистам 3 мая.

Zip Line позволяет любителям экстремального спорта добраться из одного места до другого с помощью каната и собственной силы тяжести, пролетая над ущельем с разной скоростью.

Длина нового Zip Line составит 2680 м, высота - 200-300 м, продолжительность полета – 3 минуты, максимальная скорость – 120 км/ч. Самый длинный на данный момент в мире Zip Line находится в Мексике, его протяженность составляет 2545 м.

По словам Чибухчяна, на реализацию проекта требуется $200 тысяч. Половина инвестиций уже осуществлена.

«Мы планируем собрать $20 тысяч в течение месяца. Мы не только преследуем финансовые цели, но и хотим показать, что армяне всего мира могут объединиться вокруг общей идеи», - сказал Чибухчян.

Он сообщил, что даже если планируемый объем средств не будет собран, Zip Line будет построен до конца июля. Чибухчян отметил, что все, кто примет участие в сборе средств, получат поощрительные подарки от Yell Extreme Park.

«Нашей целью является сделать так, чтобы Енокаван ежегодно посещали 250 тысяч туристов. В настоящее время мы работаем над стратегией развития общины до 2030 года», - сказал Чибухчян, передает «Новости-Армения».

Глава Госкомитета по туризму Министерства экономического развития и интеграции Армении Зармине Зейтунцян придала большую важность подобным частным проектам в плане повышения узнаваемости Армении в сфере туризма.

«Приключенческий туризм, компонентом которой является экстремальный туризм, является быстро развивающимся направлением, оборот в этой сфере составляет миллиарды долларов», - сказала Зейтунцян.

По ее словам, у Армении есть огромный потенциал для развития этого вида туризма, как с точки зрения экологии, так и наличия культурно-исторических достопримечательностей.

Проект Yell Extreme Park был основан в 2015 году в селе Енокаван Тавушской области. Место было выбрано как наиболее соответствующее по климатическим условиям, географическому положению и рельефным особенностям.

Целью проекта является развить приключенческий и экстремальный туризм в Армении, стать крупным центром экстремального туризма в регионе, создать новые рабочие места в приграничных районах, активизировать общественную жизнь и поощрять здоровый образ жизни.