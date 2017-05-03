В Армению за 3 месяца по внутренним паспортам прибыли 7066 граждан РФ
3 мая 2017 - 16:28 AMT
PanARMENIAN.Net - Количество российских граждан, посетивших Армению по внутренним паспортам, за три месяца достигло 7066 человек. Об этом 3 мая заявил начальник Главного управления гражданской авиации (ГУГА) Армении Сергей Аветисян.
«Российские граждане получили возможность посетить Армению по внутренним паспортам с 23 февраля. С того момента по сей день Армению посетили более 7 тысяч человек, что говорит о том, что эти изменения были нужны. Думаю динамика продолжит оставаться положительной, и поток российский туристов в Армению будет расти»,- заявил Аветисян, передает «Новости-Армения».
В период с 23 февраля по 23 апреля аэропорт «Звартноц» по внутренним паспортам принял 6748 граждан РФ, а аэропорт «Ширак» - 318 человек.
Решение о возможности посещения Армении гражданами РФ по внутренним паспортам вступило в силу 23 февраля 2017 года. По внутренним паспортам в Армению могут въезжать только прилетающие из России через аэропорты «Звартноц» и «Ширак» граждане РФ.
23 февраля, в день вступления закона в силу, в ереванский аэропорт «Звартноц» по внутренним паспортам прибыло 20 российских граждан, а в гюмрийский «Ширак» - 7 россиян.
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