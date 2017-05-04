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Президент и премьер Армении направили соболезнования в связи с взрывом на шахте в Иране

Президент и премьер Армении направили соболезнования в связи с взрывом на шахте в Иране
4 мая 2017 - 14:55 AMT

PanARMENIAN.Net - Президент Армении Серж Саргсян направил телеграмму соболезнования президенту Исламской Республики Иран Хасану Роухани в связи с взрывом на шахте в иранской провинции Голестан, ставшим причиной десятков человеческих жертв.

Саргсян выразил глубокие соболезнования и поддержку президенту Роухани, дружественному народу Ирана, родным и близким погибших, пожелав им выдержки и терпения, а раненным и пострадавшим – скорейшего выздоровления.

Премьер-министр Армении Карен Карапетян также направил телеграмму соболезнования вице-президенту ИРИ Эсхагу Джахангири в печальны инцидентом.

В телеграмме сказано: «Выражаю глубокие соболезнования от имени правительства Армении и от себя лично дружественному народу Ирана, родным и близким погибших, пожелав им выдержки и терпения, а раненным и пострадавшим - скорейшего выздоровления».

Взрыв в угольной шахте произошел днем 3 мая неподалеку от города Азадшахр в провинции Голестан. На шахте в момент взрыва находились 500 человек, взрыв произошел, когда проходила пересменка. В результате взрыва на угольной шахте погибли 35 человек.Глава скорой медицинской помощи страны Пир Хосейн Куливанд сообщил, что под завалами находятся по меньшей мере 90 человек.

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