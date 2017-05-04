«АГБА Лизинг» присоединился к программе субсидирования сельхозтехники

PanARMENIAN.Net - «АГБА Лизинг» присоединился к программе субсидирования сельскохозяйственной техники в Армении. Заместитель министра сельского хозяйства Армении Роберт Макарян, исполняющий обязанности директора структуры сельского финансирования госучреждения «Офис реализации программ экономического развития сельских территорий» аппарата правительства РА Ваге Арутюнян и генеральный директор ЗАО «АГБА Лизинг» Арсен Базикян подписали меморандум о сотрудничестве с целью обеспечения реализации программы «Государственная поддержка финансовой аренды – лизинга сельскохозяйственной техники в Республике Армения».

«В настоящее время мы ведем переговоры и с другими организациями, чтобы увеличить число финансовых структур, включенных в программу. Рынок открыт, и чем больше будет поставщиков и финансовых структур, тем доступнее станет приобретение сельхозтехники для фермерских хозяйств, кооперативов», - отметил Макарян.

Арсен Базикян, в свою очередь, отметил, что подписанный меморандум предоставит фермерам возможность приобрести сельхозтехнику на беспрецедентных условиях и станет основанием для расширения их бизнесов.

«Уже с завтрашенго дня фермеры могут обращаться к нам, мы постараемся максимально быстро и оперативно ответить на все заявки», - добавил он.

В рамках программы хозсубъекты могут приобрести тракторы различных марок, хлебоуборочные комбайны, тракторные сеялки, плуги, косилки, культиваторы, фрезы, опрыскиватели и пр. Условия приобретения сельхозтехники: 20% предоплаты, 2%-ная годовая лизинговая ставка, срок погашения 3-10 лет, в зависимости от вида техники.