Первая партия армянских консервов была отправлена в ОАЭ
11 мая 2017 - 10:58 AMT
PanARMENIAN.Net - Первый грузовик с армянскими консервами, вареньями, соками 10 мая направился в Объединенные Арабские Эмираты с целью поставок армянской органической продукции в 5-звездочные гостиницы ОАЭ.
Поставки осуществлены в рамках договора между предприятиями «Тамара Фрут» и Al Falaj, подписанного на форуме «Армения-ОАЭ». Арабский партнер уже заказал 15 контейнеров армянской органической продукции, которая будет распространятся в ОАЭ под маркировкой NOHF (Natural organic healthy food).
Новозначенный директор Фонда развития Армении Амен Авак Авакян, директор по линии экспорта Айк Мирзоян и руководитель департамента по развитию промышленности Министерства экономического развития и инвестиций РА Армен Еганян посетили склады «Тамара Фрут», следили за процессом экспорта, обсудили с директором предприятия Борисом Оганнисяном возможные проблемы и новые программы содействия.
«Фонд продолжит содействовать развитию экспорта, так как это является одним из локомотивов развития экономики Армении», - сказал Авакян.
«Качество и цена продукции этого предприятия соответствуют требованиям арабского рынка» - отметил исполнительный директор компании Al Falaj Хамад Аль Шагей.
«Это один из существенных результатов проведенного форума. И мы продолжаем реализовывать шаги, направленные на диверсификацию рынков экспорта», - сказал Еганян.
Инвестиционный форум Армении в ОАЭ состоялся 22 марта в Абу-Даби, под патронажем президента РА Сержа Саргсяна и шейха Мохаммеда бин Заид Аль Нахайяна, наследного принца Абу-Даби и заместителя Верховного главнокомандующего вооруженными силами ОАЭ.
Форум послужил уникальной платформой для далеко идущего диалога между руководителями и инвесторами из ОАЭ, Армении и региона. Цель форума заключалась в том, чтобы представить инвестиционные возможности в области сельского хозяйства и животноводства, энергетики, здравоохранения и фармацевтики, информационных технологий, туризма и в других областях. Политические лидеры и руководители деловых кругов обсудили роль Армении в качестве выхода на евразийский рынок и изложили свое видение роста торговых и инвестиционных потоков между ОАЭ, странами Персидского залива и Арменией.
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Объем внешнеторгового оборота в Армении, по предварительным статистическим данным, за январь-март 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года вырос на 17.4%, составив порядка $1 246.8 млн.
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