АКБА: Бизнес на 100 дней будет освобожден от выплаты процентов
11 мая 2017 - 15:41 AMT
PanARMENIAN.Net - АКБА-КРЕДИТ АГРИКОЛЬ БАНК предлагает малому и среднему бизнесу и корпоративным клиентам пакетное решение, которое придаст новое дыхание армянскому бизнесу.
Кредитные средства бизнес клиентам будут предоставляться с 10 мая по 1 августа включительно сроком от 3 до 6 месяцев, на сумму до 100 млн драмов со ставкой 12% годовых или до 250 тысяч долларов и евро со ставкой от 10% годовых.
Финансовые средства будут предоставлены по 0% номинальной процентной ставке в первые 100 дней. Кроме этого предложения, предпринимателям будут предоставлены дополнительные привилегии, в частности, бесплатные карты ArCa Business и Visa Business, бесплатные услуги ACBA Online и ACBA Mobile, бесплатная установка POS-терминала, обслуживание зарплатных карт по лучшим условиям банка, возможность использования продукта GREEN LEASING со ставкой на 2% ниже действующей.
Этим предложением банк, оставаясь верным своей политике, оказывает содействие развитию МСБ.
С подробностями предлагаемого бизнес кредита можно ознакомиться здесь.
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