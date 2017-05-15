Сирийские курды не примут участие в переговорах в Женеве из-за Турции
15 мая 2017 - 11:01 AMT
PanARMENIAN.Net - Сирийские курды не будут принимать участие в переговорах в Женеве из-за позиции Турции, но находятся в контакте с командой спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры. Об этом заявил сопредседатель сирийской курдской «Партии демократического союза» (PYD) Салих Муслим.
Переговоры по Сирии в Женеве пройдут 16-19 мая.
«У нас есть взаимоотношения с людьми, которые управляют переговорами (в Женеве), но никакого прогресса в нашем появлении (на переговорах) нет. Но, как мы говорим с первого дня (начала женевского процесса - ред.), мы повторяем и сегодня, что без нас не может быть политического решения (кризиса в Сирии)», — заявил Муслим, пишет РИА Новости со ссылкой на курдское агентство Firat.
По его словам, «хотя мы не в Женеве, мы не проиграем в этом процессе».
«США и Россия прекрасно знают, что без нас в Сирии не может быть политического решения. Сейчас мы не можем быть за столом переговоров из-за позиции Турции. Но силы, которые знают, что там не будет политического решения без курдов, хотят включить нас в этот процесс, но без того, чтобы отбросить Турцию», — заявил сопредседатель курдской партии.
Муслим подчеркнул, что сами курды не возражают против участия Турции в переговорном процессе.
Турция возражает против участия PYD и сирийских курдов в переговорах в Астане и Женеве, так считает их тесно связанными с запрещенной в стране «Рабочей партией Курдистана».
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