Сирийские курды не примут участие в переговорах в Женеве из-за Турции

PanARMENIAN.Net - Сирийские курды не будут принимать участие в переговорах в Женеве из-за позиции Турции, но находятся в контакте с командой спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры. Об этом заявил сопредседатель сирийской курдской «Партии демократического союза» (PYD) Салих Муслим.

Переговоры по Сирии в Женеве пройдут 16-19 мая.

«У нас есть взаимоотношения с людьми, которые управляют переговорами (в Женеве), но никакого прогресса в нашем появлении (на переговорах) нет. Но, как мы говорим с первого дня (начала женевского процесса - ред.), мы повторяем и сегодня, что без нас не может быть политического решения (кризиса в Сирии)», — заявил Муслим, пишет РИА Новости со ссылкой на курдское агентство Firat.

По его словам, «хотя мы не в Женеве, мы не проиграем в этом процессе».

«США и Россия прекрасно знают, что без нас в Сирии не может быть политического решения. Сейчас мы не можем быть за столом переговоров из-за позиции Турции. Но силы, которые знают, что там не будет политического решения без курдов, хотят включить нас в этот процесс, но без того, чтобы отбросить Турцию», — заявил сопредседатель курдской партии.

Муслим подчеркнул, что сами курды не возражают против участия Турции в переговорном процессе.

Турция возражает против участия PYD и сирийских курдов в переговорах в Астане и Женеве, так считает их тесно связанными с запрещенной в стране «Рабочей партией Курдистана».