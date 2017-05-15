Армянка победила на международном конкурсе Costa Blanca Fashion Week
15 мая 2017 - 15:33 AMT
PanARMENIAN.Net - Представляющая Армению актриса и модель Мери Акопян заняла первое место на международном конкурсе красоты Costa Blanca Fashion Week - International Best Male and Female World-2017. Об этом модель сообщила на своей странице в социальной сети Facebook.
Конкурс проходил 5-15 мая в Испании.
По признанию армянской участницы, она мечтала о победе, но не могла представить, что станет победительницей Costa Blanca Fashion Week.
«В модельной сфере я пока новичок и такой большой успех был действительно неожиданным. Для меня вдвойне приятнее, что хотя моими соперницами были профессиональные модели, но главный приз достался мне», - сказала модель.
Мери Акопян удостоилась также титулов мисс «Лучшее тело» и мисс «Фотогеничность».
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