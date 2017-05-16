На Украине заблокировали «Яндекс», «ВКонтакте» и «Одноклассники»
16 мая 2017 - 15:14 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Украины Петр Порошенко 16 мая подписал указ о новых санкциях против России, которые предполагают, в частности, блокировку доступа к социальным сетям «ВКонтакте» и «Одноклассники». Помимо этого доступ будет заблокирован ко всем сервисам «Яндекса».
Текст указа опубликован на официальном сайте главы Украины.
Доступ к соцсетям заблокирован в рамках ограничений, наложенных на Mail.Ru Group. Провайдеры также должны будут заблокировать доступ к самому сайту Mail.ru.
Экономические санкции (блокирование активов, запрет на транзакции и вещание) также введены против крупнейших российских телекомпаний: «ТВ Центр», РБК, ВГТРК, «НТВ-Плюс», «Звезда», ТНТ, РЕН, ОТР.
Примечательно, что сервис «Яндекс.Погода» работает практически полностью, однако в «черный список» попали адреса, по которым можно посмотреть погоду в Москве и Киеве.
«Яндекс», «ВКонтакте» и «Одноклассники» — лидирующие по посещаемости сайты украинского сегмента интернета. Для «ВКонтакте» Украина является вторым по размеру рынком после российского.
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