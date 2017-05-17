СМИ: Трамп рассказал Лаврову о планах ИГ взорвать самолет
17 мая 2017 - 12:37 AMT
PanARMENIAN.Net - Американский телеканал NBC News выяснил детали разговора президента США Дональда Трампа и главы российского МИД Сергея Лаврова. По данным источников, речь шла о планах террористов из «Исламского государства» (ИГ) устроить теракт на борту самолета.
Встреча Трампа и Лаврова состоялась 9 мая в Овальном кабинете Белого дома. Позднее СМИ сообщили, что американский лидер поделился с дипломатом сверхсекретной информацией об ИГ.
Американские чиновники утверждают, что на встрече Трампа и Лаврова речь действительно шла об «Исламском государстве». При этом президент США якобы рассказал о том, что боевики готовят теракт на борту самолета, следующего в США.
Источники телеканала заявили, что террористы планируют сбить один из лайнеров с помощью бомбы, заложенной в ноутбук. По некоторым данным, системы проверок в аэропортах могут «пропустить» подобное взрывное устройство при досмотре.
Отмечается, что раскрытие этой информации может поставить под угрозу жизнь израильского агента, который был тайно внедрен в ряды ИГ и предоставил Вашингтону данные о планах боевиков.
Ранее СМИ сообщили, что США рассматривают возможный запрет на провоз ноутбуков на всех рейсах, следующих из Европы.
Сам Дональд Трамп заявил, что имел право поделиться информацией с Москвой.
«Как президент я хотел поделиться с Россией (на открыто заявленной встрече Белого дома), на что имел полное право, данными о терроризме и безопасности авиаполетов. Также я хочу, чтобы Россия значительно усилила свою борьбу против ИГ и терроризма», — написал Трамп в своем микоблоге Twitter, не уточнив детали переговоров с Лавровым.
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