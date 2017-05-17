// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

СМИ: Трамп рассказал Лаврову о планах ИГ взорвать самолет

СМИ: Трамп рассказал Лаврову о планах ИГ взорвать самолет
17 мая 2017 - 12:37 AMT

PanARMENIAN.Net - Американский телеканал NBC News выяснил детали разговора президента США Дональда Трампа и главы российского МИД Сергея Лаврова. По данным источников, речь шла о планах террористов из «Исламского государства» (ИГ) устроить теракт на борту самолета.

Встреча Трампа и Лаврова состоялась 9 мая в Овальном кабинете Белого дома. Позднее СМИ сообщили, что американский лидер поделился с дипломатом сверхсекретной информацией об ИГ.

Американские чиновники утверждают, что на встрече Трампа и Лаврова речь действительно шла об «Исламском государстве». При этом президент США якобы рассказал о том, что боевики готовят теракт на борту самолета, следующего в США.

Источники телеканала заявили, что террористы планируют сбить один из лайнеров с помощью бомбы, заложенной в ноутбук. По некоторым данным, системы проверок в аэропортах могут «пропустить» подобное взрывное устройство при досмотре.

Отмечается, что раскрытие этой информации может поставить под угрозу жизнь израильского агента, который был тайно внедрен в ряды ИГ и предоставил Вашингтону данные о планах боевиков.

Ранее СМИ сообщили, что США рассматривают возможный запрет на провоз ноутбуков на всех рейсах, следующих из Европы.

Сам Дональд Трамп заявил, что имел право поделиться информацией с Москвой.

«Как президент я хотел поделиться с Россией (на открыто заявленной встрече Белого дома), на что имел полное право, данными о терроризме и безопасности авиаполетов. Также я хочу, чтобы Россия значительно усилила свою борьбу против ИГ и терроризма», — написал Трамп в своем микоблоге Twitter, не уточнив детали переговоров с Лавровым.

Ссылки по теме:
Ria. ru. NBC News: Трамп рассказал Лаврову о планах ИГ* взорвать самолет
 Самое значимое
Китайцы проверяют возможность проживания людей на Луне в течение 200 сутокКитайцы проверяют возможность проживания людей на Луне в течение 200 суток
Четыре студента космического университета в городе Бейхан заняли 10 мая места в модуле под названием «Югонь-1» («Лунный дворец»)
12-летняя девочка в Великобритании побила результаты IQ-теста Хокинга и Эйнштейна12-летняя девочка в Великобритании побила результаты IQ-теста Хокинга и Эйнштейна
Двенадцатилетняя девочка Раджгаури Павар из графства Чешир набрала 162 балла на тестировании, определяющем коэффициента интеллекта.
The Guardian: Из-за потепления отношений между США и курдами растет напряженность на турецкой границеThe Guardian: Из-за потепления отношений между США и курдами растет напряженность на турецкой границе
Несмотря на рост негатива со стороны Турции, Вашингтон продолжает видеть в курдах незаменимых союзников на следующем этапе кампании против «Исламского государства» - шагов в направлении Ракки
Власти Венеции ограничат число посещающих город туристовВласти Венеции ограничат число посещающих город туристов
Власти Венеции установят специальные устройства для подсчета многочисленных туристов, ежедневно приезжающих в город, который вместе с Венецианской лагуной входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Partner news
 Статьи
Да будет свет

Главные научные события марта

 Самое читаемое в разделе
12.000 беженцев возвращаются в освобожденные деревни Алеппо
Ученые установили, что группа крови может влиять на риск сердечного приступа
В Сирии вспыхнули новые бои несмотря на меморандум о зонах деэскалации
Захарова назвала «хамством» статьи азербайджанских журналистов
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
Во Франции стартует 70-й Каннский фестиваль: На Лазурном берегу впервые поднят флаг Армении Армения в 2017 году впервые представлена, как отдельный участник на киномаркете фестиваля.
Минобороны НКР: Пока нет необходимости в ликвидации вертолета Гасанова Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал пресс-секретарь Министерства обороны Нагорно-Карабахской Республики Сенор Асратян.
Марию Шарапову не допустили к чемпионату Франции: Глава WTA не согласен с решением Российская теннисистка Мария Шарапова не получит приглашение на Открытый чемпионат Франции «Роллан Гаррос» из-за скандала вокруг запрещенного препарата мельдоний, в употреблении которого призналась спортсменка.
ВС Азербайджана произвели свыше 900 выстрелов в направлении армянских позиций НКР В указанный период азербайджанские ВС нарушили режим прекращения огня на линии соприкосновения 60 раз