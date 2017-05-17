Президент Армении уволил ряд чиновников

В Азербайджане лопнул крупный банк – и ситуация на передовой резко накалилась Как бывает на фоне внутриазербайджанских проблем, после банкротства крупного банка обстановка на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских ВС вновь усугубилась. Как бывает на фоне внутриазербайджанских проблем, после банкротства крупного банка обстановка на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских ВС вновь усугубилась.

Армянский Цахкадзор вошел в топ-5 популярных у россиян горных курортов Самый небольшой туристический бюджет отдыха, включая проживание и питание, — в Караколе и Чимгане (менее $70 в сутки), а самый дорогой отдых — на Чимбулаке (более $100 в сутки). В Шахдаге — $90, а в Цахкадзоре — $80. Самый небольшой туристический бюджет отдыха, включая проживание и питание, — в Караколе и Чимгане (менее $70 в сутки), а самый дорогой отдых — на Чимбулаке (более $100 в сутки). В Шахдаге — $90, а в Цахкадзоре — $80.

Председатель ОБСЕ совершит визит в регион Южного Кавказа Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц в 2017 году совершит визит в регион Южного Кавказа. Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц в 2017 году совершит визит в регион Южного Кавказа.