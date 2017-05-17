Президент Армении уволил ряд чиновников
17 мая 2017 - 19:08 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Армении Серж Саргсян освободил от должностей ряд чиновников.Соответствующие указы Саргсян подписал 17 мая.
Арпине Ованнисян освобождена от должности министра юстиции Республики Армения.
Арпине Ованнисян по списку Республиканской партии Армении избрана депутатом парламента.
Обязанности министра юстиции временно будет исполнять первый заместитель министра Артур Ованнисян. Такое решение 17 мая подписал премьер-министр Армении Карен Карапетян.
Указом армянского президента, Феликс Цолакян освобожден от должности начальника Контрольной службы президента Армении.
Экс-начальник полиции Армении Алик Саркисян освобожден от должности советника президента Республики Армения.
Также ранее стало известно, что решением премьер-министра Армении Геворг Костанян освобожден от должности полномочного представителя Армении в Европейском суде по правам человека.
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Об этом PanARMENIAN.Net сообщили в ГУГА Армении.
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