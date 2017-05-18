Президент Армении: В ближайшие 5 лет экспорт товаров и услуг должен вырасти до 40 – 45% ВВП

PanARMENIAN.Net - В ближайшие 5 лет экспорт товаров и услуг должен вырасти до 40 – 45% ВВП. Об этом 18 мая заявил в Национальном Собрании президент Армении Серж Саргсян, обращаясь к депутатам парламента нового созыва.

«К 2040 году этот показатель должен дойти до 50 – 55%. Отметка «Сделано в Армении» должна служить не просто указанием на географическое происхождение, а означать высокое качество, надёжность и соответствие требованиям безопасности. Если даже товар с наклейкой «Сделано в Армении» будет немного дороже, в глазах потребителя это должно быть не пустой дороговизной, а служить отражением качества и ответственности производителя. Это требует сложной работы государства и частного сектора, в том числе по формированию инфраструктур качества. Необходимо продолжать интеграцию на евразийском, а также на других рынках», - отметил Саргсян.

Он также сказал, что до 2040 года ВВП на душу населения в Армении должен дойти с $3500 до $15000. По словам президента, уникальные природные и географические условия Армении, и самое важное – творческие и инициативные граждане, являются залогом благосостояния.

«Экономическая политика Армении должна быть направлена на стабильный долгосрочный рост. При этом денежно-кредитная и налогово-бюджетная политика должны создать динамичную макроэкономическую среду, которая позволит не только достичь краткосрочных целей, но и добиться целевых показателей к 2040 году. Средние темпы экономического роста должны стать выше среднемировых, чтобы сократить разрыв между Арменией и развитыми странами по ВВП на душу населения. В 2016 – 2040 гг. нужно довести ВВП с $10 млрд. 520 млн до $57 – 60 млрд. А на душу населения ВВП должен вырасти с 3500 долларов в 2015 году до $15000», - сказал Саргсян.

18 мая стартовало первое заседание НС Армении шестого созыва. На заседании присутствуют президент Армении Серж Саргсян и католикос Гарегин Второй. В порядке, установленном законом, правительство подаст в отставку. В ходе заседания будут избраны председатель НС Армении и его заместители. РПА представила кандидатуры: на пост председателя НС Армении – Ара Баблояна, а его заместителей – Арпинэ Ованнисян и Эдуарда Шармазанова. Блок «Царукян» представил кандидатуру на пост зампредседателя НС Армении – Микаэла Мелкумяна. В ходе заседания РПА поставит на обсуждение вопрос о сокращении числа постоянных комиссий НС Армении с 12 до 9.

Ранее сообщалось, что оппозиционный блок «ЕЛК» («Выход) 18 мая бойкотировал выступление президента Армении Сержа Саргсяна на первом заседании нового парламента Армении.

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