В Египте казнят 8 членов «Братьев-мусульман»
19 мая 2017 - 11:11 AMT
PanARMENIAN.Net - Уголовный суд города Даманхур в провинции Бухейра 18 мая приговорил к смертной казни восьмерых членов местной ячейки запрещенной в стране ассоциации «Братья-мусульмане» за нападение на полицейский участок.
Приговор для утверждения направлен к муфтию арабской республики, пишет РИА Новости со ссылкой на портал «Аль-Ахрам».
По данным следствия, подсудимые в 2015 году напали на полицейский участок в городе Даманхур и ранили одного из сотрудников отдела, а также совершили ряд других диверсий, используя взрывчатку и огнестрельное оружие против сил безопасности и государственных объектов.
«Братья-мусульмане» — международная религиозно-политическая ассоциация, основанная в марте 1928 года учителем Хасаном аль-Банна в Исмаилии (Египет). С 1933 года штаб-квартира организации была переведена в Каир.Ассоциация имеет отделения в Сирии, Палестине, Ираке и многих других странах. К концу Второй мировой войны насчитывала около 500 тысяч членов.
В 1954 году после неудачного покушения членов ассоциации на президента Гамаля Абдель Насера деятельность «Братьев-мусульман» в Египте была запрещена, некоторые активисты были арестованы.
С 1984 года «Братья-мусульмане» принимают участие в парламентских выборах.
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