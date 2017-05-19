В Египте казнят 8 членов «Братьев-мусульман»

PanARMENIAN.Net - Уголовный суд города Даманхур в провинции Бухейра 18 мая приговорил к смертной казни восьмерых членов местной ячейки запрещенной в стране ассоциации «Братья-мусульмане» за нападение на полицейский участок.

Приговор для утверждения направлен к муфтию арабской республики, пишет РИА Новости со ссылкой на портал «Аль-Ахрам».

По данным следствия, подсудимые в 2015 году напали на полицейский участок в городе Даманхур и ранили одного из сотрудников отдела, а также совершили ряд других диверсий, используя взрывчатку и огнестрельное оружие против сил безопасности и государственных объектов.

«Братья-мусульмане» — международная религиозно-политическая ассоциация, основанная в марте 1928 года учителем Хасаном аль-Банна в Исмаилии (Египет). С 1933 года штаб-квартира организации была переведена в Каир.Ассоциация имеет отделения в Сирии, Палестине, Ираке и многих других странах. К концу Второй мировой войны насчитывала около 500 тысяч членов.

В 1954 году после неудачного покушения членов ассоциации на президента Гамаля Абдель Насера деятельность «Братьев-мусульман» в Египте была запрещена, некоторые активисты были арестованы.

С 1984 года «Братья-мусульмане» принимают участие в парламентских выборах.