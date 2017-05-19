// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Парламент Армении избрал вице-спикеров

Парламент Армении избрал вице-спикеров
19 мая 2017 - 13:08 AMT

PanARMENIAN.Net - Парламент Армении 19 мая избрал трех новых вице-спикеров.

От Республиканской партии на посты вице-спикеров парламента избраны: экс-минюст Арпине Ованнисян, и Эдуард Шармазанов.

Шармазанов в третий раз избран на пост вице-спикера.

От оппозиционной фракции «Царукян» вице-спикером избран Микаел Мелкумян.

На стартовавшем 18 мая первом заседании НС Армении шестого созыва, спикером парламента избран экс-министр здравоохранения Ара Баблоян.

Читайте также: Глава блока «Царукян»: Мы - оппозиция

Оппозиционный блок «ЕЛК» бойкотировал речь президента на первом заседании парламента РА

 Самое значимое
Оппозиционный блок «ЕЛК» бойкотировал речь президента на первом заседании парламента РАОппозиционный блок «ЕЛК» бойкотировал речь президента на первом заседании парламента РА
Оппозиционный блок «ЕЛК» («Выход) 18 мая бойкотировал первое заседание нового парламента Армении, на котором выступил с речью президент Армении Серж Саргсян.
Дочь Заруи Постанджян подвергли приводу в полициюДочь Заруи Постанджян подвергли приводу в полицию
В эфире Радио «Свобода» Постанджян заявила, что в одном из столов в штабе правящей Республиканской партии Армении есть бумаги, указывающие на фальсификацию данных
Хачатуров освобожден от должности секретаря СНБ АрменииХачатуров освобожден от должности секретаря СНБ Армении
Он приступит к исполнению обязанностей Генсека ОДКБ со 2 мая.
В Ереване официально стартовала избирательная кампания в Совет старейшинВ Ереване официально стартовала избирательная кампания в Совет старейшин
В выборах принимают участие три политические силы: две оппозиционные — блок «ЕЛК» и партия «Еркир цирани» и провластная Республиканская партия Армении.
Partner news
 Статьи
Тот, кто говорит «ни пяди земли», роет могилу этой нации

Главные тезисы интервью Левона Тер-Петросяна

 Самое читаемое в разделе
Заруи Постанджян выдвигается в качестве кандидата в мэры Еревана
Когда президент Франции Макрон был кандидатом: О Геноциде, карабахском урегулировании и армянской общине
Блок «Оганян-Раффи-Осканян» не будет участвовать в выборах в Совет старейшин Еревана
Тоганян: Армения выскажет свою позицию, если Азербайджан захочет вступить в ЕАЭС
Главная
Все новости
Обзор: Политика
Другие новости раздела
 Последние новости
Турция не будет участвовать в операции по освобождению Ракки из-за курдов Переговоры президента США Дональда Трампа с Эрдоганом прошли в Вашингтоне 16 мая на фоне обострившихся противоречий между двумя странами в связи с недавним решением президента США вооружить сирийских курдов
Спасенных в Армении медвежат назвали Зангак и Бамбак Уходом медвежат займется фонд Бриджит Бордо.
В Ростове-на-Дону откроют Торговый дом Армении Это будет площадка для реализации товаров, произведенных в Армении, здесь будут проходить бизнес-встречи, разместится культурно-выставочный центр
Бабаян: Не давая грубую оценку Азербайджану, МГ ОБСЕ поставило бы крест на своей работе Усилия международного сообщества и сопредседателей Минской группы ОБСЕ по поддержанию мира в зоне карабахского конфликта вступают в новую фазу.