Парламент Армении избрал вице-спикеров
19 мая 2017 - 13:08 AMT
PanARMENIAN.Net - Парламент Армении 19 мая избрал трех новых вице-спикеров.
От Республиканской партии на посты вице-спикеров парламента избраны: экс-минюст Арпине Ованнисян, и Эдуард Шармазанов.
Шармазанов в третий раз избран на пост вице-спикера.
От оппозиционной фракции «Царукян» вице-спикером избран Микаел Мелкумян.
На стартовавшем 18 мая первом заседании НС Армении шестого созыва, спикером парламента избран экс-министр здравоохранения Ара Баблоян.
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В выборах принимают участие три политические силы: две оппозиционные — блок «ЕЛК» и партия «Еркир цирани» и провластная Республиканская партия Армении.
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