В Ереване и регионах РА ожидаются дожди
22 мая 2017 - 10:15 AMT
PanARMENIAN.Net - 22 и с 25-26 мая в основном в северных районах Армении в вечерние часы, с 23-24 в большинстве регионов время от времени ожидается дождь с грозой, во время грозы - усиление ветра до 20-25 м/с, в отдельных местах возможен град.
Ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с. Температура воздуха существенно не изменится.
В Ереване 22 и с 25-26 мая в вечерние часы ожидается гроза, в отдельных местах возможен кратковременный дождь, с 23-24 мая время от времени будет наблюдаться дождь с грозой, во время грозы-усиление ветра до 18-23 м/с.
Самое значимое
Всемирно известный французский шансонье армянского происхождения Шарль Азнавур будет присутствовать на ереванской премьере балета La Boheme.
Избирательный список РПА возглавляет действующий мэр Еревана Тарон Маргарян, список партии «Страна абрикоса» – Заруи Постанджян, а блок «ЕЛК» – оппозиционный депутат Никол Пашинян.
Авиакомпания будет осуществлять регулярные рейсы с 31 мая дважды в неделю - по средам и субботам
Об этом PanARMENIAN.Net сообщили в ГУГА Армении.
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