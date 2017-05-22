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В Ереване и регионах РА ожидаются дожди

В Ереване и регионах РА ожидаются дожди
22 мая 2017 - 10:15 AMT

PanARMENIAN.Net - 22 и с 25-26 мая в основном в северных районах Армении в вечерние часы, с 23-24 в большинстве регионов время от времени ожидается дождь с грозой, во время грозы - усиление ветра до 20-25 м/с, в отдельных местах возможен град.

Ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с. Температура воздуха существенно не изменится.

В Ереване 22 и с 25-26 мая в вечерние часы ожидается гроза, в отдельных местах возможен кратковременный дождь, с 23-24 мая время от времени будет наблюдаться дождь с грозой, во время грозы-усиление ветра до 18-23 м/с.

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