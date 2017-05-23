Экспорт из Армении за 4 месяца увеличился на 16.1%
23 мая 2017 - 15:04 AMT
PanARMENIAN.Net - В январе-апреле 2017 года экспорт из Армении составил $608.4 млн, превысив показатель аналогичного периода 2016 года на 16.1%.
Как сообщает Национальная статистическая служба РА, импорт за тот же период составил $1.08 млрд, увеличившись на 14.6% по сравнению с первимы 4 месяцами 2016 года.
В апреле экспорт увеличился на16.4%, достигнув $165.3 млн, импорт - на 2.6%, составив около $276.9 млн.
В целом, в РА внешнеторговый оборот в январе-апреле составил $1,689 млрд, увеличившись на 15.1% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.
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