В Британии введен «критический» уровень террористической угрозы

PanARMENIAN.Net - Правительство Великобритании после теракта в Манчестере решило повысить уровень террористической угрозы до максимального, «критического» уровня. Об этом сообщила глава правительства Соединенного Королевства Тереза Мэй после второго за день экстренного совещания с членами кабинета.

Это третье повышение уровня террористической угрозы до максимума в британской истории, и полиция ожидает, что такие меры введены ненадолго. Ранее «критический» уровень устанавливался максимум на четыре дня, пишет РИА Новости.

Несмотря на теракты 2013 года, когда двое исламистов убили на востоке Лондона военнослужащего Ли Ригби (нынешний теракт произошел в день четвертой годовщины убийства Ригби) и мартовский теракт 2017 года у парламента, а также череду терактов в Европе, британские власти отказывались от повышения уровня террористической угрозы, который еще летом 2014 года был установлен на уровне «серьезный», втором после самого высокого. Всего существуют пять уровней угрозы.

Пока неизвестно, что именно – количество жертв в Манчестере или развединформация о готовящихся новых терактах – послужило причиной повышения уровня, но премьер Мэй выступила решительно за усиление мер безопасности.

Ранее британская полиция назвала имя смертника, который устроил теракт на стадионе в Манчестере. Это 22-летний Салман Абеди.

Теракт в Манчестере произошел 22 мая вечером, во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник. По последним данным, погибли 22 человека, около 120 получили ранения, из них 59 остаются в больницах. Среди погибших и пострадавших много детей. Кроме того, несколько подростков считаются пропавшими без вести. Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка ИГ.

Подробнее о теракте читайте: Взрыв на последнем аккорде: Что уже известно о теракте в Манчестере, а что – нет