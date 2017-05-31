Лето в Армении будет жарким

PanARMENIAN.Net - Лето в Армении в 2017 году будет жарче, чем в 2016. Об этом заявил начальник отдела метеорологических прогнозов Армгидрометцентра Гагик Суренян.

«Если в июне температура воздуха и количество осадков прогнозируются в пределах нормы, то июль и август будут достаточно жаркими: в отдельные дни июля-августа в Ереване температура может достигнуть 40 градусов, а в Сюнике 41-42», - сказал он журналистам.

По словам Суреняна, эта жара обусловлена тем, что формирующийся на Аравийском полуострове тропический циклон к июлю-августу через арабские пустыни достигнет Армении.

По прогнозам синоптика в отдельные дни первого летнего месяца в Араратской, Армавирской областях и в предгорьях Арагацотна, Котайка и Вайоц Дзора из-за проникновения холодных воздушных потоков в ночные часы не исключено похолодание до 7-12 градусов тепла, однако днем температура воздуха будет повышаться до 33-36 градусов, а в Лорийской области в начале июня самая низкая температура ночью достигнет 3-6 градусов выше нуля, а самая высокая днем - 25-30 градусов.

Синоптик спрогнозировал в первой половине июня в Тавуше понижение температуры до 5-8 градусов тепла, а днем – повышение до 28-34 градусов.

Суренян отметил также, что жарче всего этим летом в Армении будет в Сюнике - в долинах июньскими ночами температура составит 10-15 градусов тепла, а днем – 33-37.

По прогнозам синоптика, в Ереване в первых числах июня температура достигнет 7-10 градусов выше нуля в ночные часы, а в первой декаде дневная температура составит 34-36 градусов.

«В ближайшие дни Армения будет находиться под воздействием черноморского циклона, который активизируется в вечерние часы», – сказал Суренян.

Синоптик отметил, что 1-3 июня в дневные часы будет наблюдаться стабильная солнечная погода, а в вечерние часы над Арменией сформируются грозовые облака, ожидаются дожди и грозы, в Шираке, Лори и Тавуше существует большая вероятность града. 4-5 июня воздействие циклона пойдет на спад повсюду, кроме Ширакской, Лорийской, Тавушской и Гегаркуникской областей, а также горных районов Арагацотна и Котайка.

По его словам, в остальных районах Армении, в основном, будет преобладать погода без осадков.

По его прогнозам, 1 июня температура воздуха во всей республике снизится на 2-4 градуса, в Ереване она не превысит 27-29 градусов выше нуля и сохранится неизменной до 4 июня.

С 5 июня в Армению вновь проникнут теплые воздушные потоки, в результате чего температура в долинах страны и столице повысится до 32-33 градусов, а в Сюнике – до 34-35 градусов выше нуля.